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Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:40

Eren Kaşıkçı neden öldü, ölüm nedeni açıklandı mı? MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı hayatını kaybetti!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında sergilediği performans ve kazandığı şampiyonlukla tanınan şef Eren Kaşıkçı, evinde ölü bulundu. Acı haberin ardından arama motorlarında "Eren Kaşıkçı neden öldü, ölüm nedeni açıklandı mı ve otopsi raporu çıktı mı?" soruları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. İşte olaya dair son gelişmeler...

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Eren Kaşıkçı neden öldü, ölüm nedeni açıklandı mı? MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı hayatını kaybetti!

MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu şef Eren Kaşıkçı'nın acı haberi yayın ve gastronomi camiasını derinden sarstı. Ünlü isim İstanbul Sarıyer/Kilyos'taki evinde hayatını kaybetti. "Eren Kaşıkçı ölüm nedeni" sorgulamaları ön plana çıkarken son gelişmeler açıklandı.

Eren Kaşıkçı neden öldü, ölüm nedeni açıklandı mı? MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı hayatını kaybetti!

EREN KAŞIKÇI NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI MI?

MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Sarıyer Kilyos'ta tek başına yaşadığı evinden acı haber geldi. Genç şeften haber alamayan yakınları ve arkadaşları, durumdan şüphelenerek yetkililere haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması ve Adli Tıp süreci devam ediyor. Soruşturmanın ardından ünlü şefin ölüm nedenini netleşmesi bekleniyor.

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Eren Kaşıkçı neden öldü, ölüm nedeni açıklandı mı? MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı hayatını kaybetti!

ORTAĞI İLK KEZ KONUŞTU!

Eren Kaşıkçı'dan haber alınamayınca ihbarda bulunan ortağı Mikail Malkoçoğlu ilk kez konuştu. Posta'ya yer alan habere göre, ölüm nedenine ilişkin kesin bir bilginin henüz bulunmadığını ifade eden arkadaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de adli tıp raporu çıkınca sonucu öğreneceğiz. Ama sağlık ekibi arkadaşların ilk izlenimi kalp krizi geçirdiği."

Eren Kaşıkçı neden öldü, ölüm nedeni açıklandı mı? MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı hayatını kaybetti!

MASTERCHEF ŞAMPİYONU EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

1989 yılında Kırklareli'nde dünyaya gelen Eren Kaşıkçı, babasının askerlik mesleği nedeniyle Türkiye'nin farklı şehirlerinde büyüdü. Yarışmaya Çanakkale'den katılan yetenekli isim, özel sektörde ve profesyonel mutfaklarda uzun yıllar aşçı olarak görev aldı. MasterChef Türkiye 2021 sezonuna damga vuran Kaşıkçı, disiplinli duruşu ve teknik bilgisiyle dikkat çekerek sezonu şampiyonlukla tamamlamıştı. Mutfak kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da izleyicilerin sevgisini kazanan Eren Kaşıkçı, bir kız çocuğu babasıydı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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