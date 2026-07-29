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Haberler Fotohaber Eren Kaşıkçı öldü mü, neden öldü? MasterChef birincisinden acı haber! Eren Kaşıkçı kimdir?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 18:48 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 20:07

Eren Kaşıkçı öldü mü, neden öldü? MasterChef birincisinden acı haber! Eren Kaşıkçı kimdir?

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı'dan acı haber geldi. Sarıyer Kilyos'taki evinde hareketsiz halde bulunan ünlü şefin hayatını kaybettiği belirlendi. Sevenlerini yasa boğan ve gastronomi dünyasında büyük şok yaratan olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölüm üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Peki, Eren Kaşıkçı neden öldü, kaç yaşındaydı?

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Eren Kaşıkçı öldü mü, neden öldü? MasterChef birincisinden acı haber! Eren Kaşıkçı kimdir?

Ekranların sevilen yarışma programında sergilediği tabaklar ve efendi kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şefin ani vefatı derin bir üzüntüye yol açtı. Yakınlarının bir süredir ulaşamadığı genç şefin Kilyos'taki adresine giden sağlık ekipleri acı tabloyla karşılaştı. Eren Kaşıkçı kimdir sorusu acı haberin ardından günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor.

Eren Kaşıkçı öldü mü, neden öldü? MasterChef birincisinden acı haber! Eren Kaşıkçı kimdir?

EREN KAŞIKÇI'DAN ACI HABER!

MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Sarıyer Kilyos'ta tek başına yaşadığı evinden acı acı haber geldi. Dünden bu yana genç şeften haber alamayan yakınları ve arkadaşları, durumdan şüphelenerek yetkililere haber verdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin içeri girmesiyle birlikte acı gerçek ortaya çıktı. Ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Eren Kaşıkçı öldü mü, neden öldü? MasterChef birincisinden acı haber! Eren Kaşıkçı kimdir?

Soruşturmanın ardından ünlü şefin ölüm nedenini netleşmesi bekleniyor.

Eren Kaşıkçı öldü mü, neden öldü? MasterChef birincisinden acı haber! Eren Kaşıkçı kimdir?

MASTERCHEF ŞAMPİYONU EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

1989 yılında Kırklareli'nde dünyaya gelen Eren Kaşıkçı, babasının askerlik mesleği nedeniyle Türkiye'nin farklı şehirlerinde büyüdü. Yarışmaya Çanakkale'den katılan yetenekli isim, özel sektörde ve profesyonel mutfaklarda uzun yıllar aşçı olarak görev aldı. MasterChef Türkiye 2021 sezonuna damga vuran Kaşıkçı, disiplinli duruşu ve teknik bilgisiyle dikkat çekerek sezonu şampiyonlukla tamamlamıştı.

Eren Kaşıkçı öldü mü, neden öldü? MasterChef birincisinden acı haber! Eren Kaşıkçı kimdir?

Mutfak kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da izleyicilerin sevgisini kazanan Eren Kaşıkçı, bir kız çocuğu babasıydı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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