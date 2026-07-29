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Eren Kaşıkçı öldü mü, neden öldü? MasterChef birincisinden acı haber! Eren Kaşıkçı kimdir?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 18:48
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 20:07
Eren Kaşıkçı öldü mü, neden öldü? MasterChef birincisinden acı haber! Eren Kaşıkçı kimdir?
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı'dan acı haber geldi. Sarıyer Kilyos'taki evinde hareketsiz halde bulunan ünlü şefin hayatını kaybettiği belirlendi. Sevenlerini yasa boğan ve gastronomi dünyasında büyük şok yaratan olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölüm üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Peki, Eren Kaşıkçı neden öldü, kaç yaşındaydı?