Eren Kaşıkçı öldü mü, neden öldü? MasterChef birincisinden acı haber! Eren Kaşıkçı kimdir?

Ekranların sevilen yarışma programında sergilediği tabaklar ve efendi kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şefin ani vefatı derin bir üzüntüye yol açtı. Yakınlarının bir süredir ulaşamadığı genç şefin Kilyos'taki adresine giden sağlık ekipleri acı tabloyla karşılaştı. Eren Kaşıkçı kimdir sorusu acı haberin ardından günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor.