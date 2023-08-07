Giriş Tarihi: 07.08.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 14:44

Esenyurt'ta anne dehşeti: Çocuğumu öldürsem bile hakkımdır!

Türkiye'nin konuştuğu dehşet verici olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Vicdansız 'anne' çocuğuna şiddet uyguladı. Kendisini uyaran komşusuna da şöyle bağırdı: Kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır!