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Giriş Tarihi: 07.08.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 14:44

Esenyurt'ta anne dehşeti: Çocuğumu öldürsem bile hakkımdır!

Türkiye'nin konuştuğu dehşet verici olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Vicdansız 'anne' çocuğuna şiddet uyguladı. Kendisini uyaran komşusuna da şöyle bağırdı: Kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır!

DHA
Esenyurt’ta anne dehşeti: Çocuğumu öldürsem bile hakkımdır!

Çocuğunu acımazca döven anne şikayet üzerine yakalandı. Vicdanları sarsan olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın, birden fazla kez çocuklarına şiddet uyguladı.

Esenyurt’ta anne dehşeti: Çocuğumu öldürsem bile hakkımdır!

Küçük çocukların çığlıklarını duyan komşusu kadının kaldığı daireye seslenerek çağırdı.

Çocuğunu döven annenin sözleri kan dondurdu! "Öldürsem bile benim hakkımdır" | Video

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Esenyurt’ta anne dehşeti: Çocuğumu öldürsem bile hakkımdır!

Kadının dışarı çıkmasını bekleyen adam kendisini "Ufacık çocuk, yapmayın. Sesi bize kadar geliyor" diyerek uyardı.

Esenyurt’ta anne dehşeti: Çocuğumu öldürsem bile hakkımdır!

Bunun üzerine anne, "Ben kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır" diyerek cevap verdi.

Esenyurt’ta anne dehşeti: Çocuğumu öldürsem bile hakkımdır!

Şiddete uğrayan çocuğun çığlıkları ve annenin kan donduran sözleri ise yan dairede oturan komşularının cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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