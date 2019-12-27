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  • Esenyurt'ta tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı

'ta tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı

Giriş Tarihi: 27.12.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 09:55
Esenyurt'ta tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, 'ta bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; aynı evi paylaşan Zekeriya A., Mesut A. Murat A. kardeşler ile Muhammet R.Y., Seyithan N.Y. arasında sabah kalktıklarında tuvalet sırası yüzünden tartışma çıktı.

Esenyurt'ta tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı

TUVALET KAVGASI AVM'DE DE DEVAM ETTİ

Bir süre süren tartışmanın ardından 5 kişi de evden çıkarak işlerine gitti. Akşam iş çıkışı ise bir AVM'de buluştular. Sabah başlayan tartışma AVM'de de sürerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Seyithan N.Y., kendisine muşta ile saldıran Mesut A. ve 2 kardeşini bıçakladı.

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Esenyurt'ta tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı

Mesut A., Zekeriya A., Murat A., vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mesut A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Seyithan N.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Esenyurt'ta tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı
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Esenyurt'ta tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı
Esenyurt'ta tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı
Esenyurt'ta tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı
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