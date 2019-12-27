Esenyurt'ta tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı

TUVALET KAVGASI AVM'DE DE DEVAM ETTİ

Bir süre süren tartışmanın ardından 5 kişi de evden çıkarak işlerine gitti. Akşam iş çıkışı ise bir AVM'de buluştular. Sabah başlayan tartışma AVM'de de sürerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Seyithan N.Y., kendisine muşta ile saldıran Mesut A. ve 2 kardeşini bıçakladı.