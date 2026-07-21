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Haberler Fotohaber Eşit ağırlık bölümleri ve taban puanları 2026: YKS Eşit ağırlık puanı ile tercih edilecek bölümler neler?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:54 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:57

Eşit ağırlık bölümleri ve taban puanları 2026: YKS Eşit ağırlık puanı ile tercih edilecek bölümler neler?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başlarken, eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alan lisans programları da adayların gündemindeki yerini aldı. Devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan eşit ağırlık bölümlerinin 2026 taban puanları ile başarı sıralamaları, geçtiğimiz yerleştirme verileri doğrultusunda adaylara önemli bir referans sunuyor. Peki eşit ağırlık puanıyla hangi bölümler tercih edilebilir, hangi bölüm kaç puan ve kaç bin sıralamayla öğrenci alıyor?

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Eşit ağırlık bölümleri ve taban puanları 2026: YKS Eşit ağırlık puanı ile tercih edilecek bölümler neler?

2026 YKS tercih döneminde eşit ağırlık puanıyla üniversite hayali kuran adaylar, en güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Hukuk, Psikoloji, PDR, İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler başta olmak üzere yüzlerce bölümün 2026 taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları tercih sürecinde yol gösteriyor.

Eşit ağırlık bölümleri ve taban puanları 2026: YKS Eşit ağırlık puanı ile tercih edilecek bölümler neler?

2 Yıllık Eşit Ağırlık Bölümleri

2026 yılında TYT eşit ağırlık puanıyla öğrenci alacak 2 yıllık bölümler şunlardır:

Arıcılık
Atçılık ve Antrenörlüğü
Avcılık ve Yaban Hayatı
Bağcılık
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri
Bilgi Yönetimi
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Çevre Temizliği ve Denetimi
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Deniz Brokerliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Dış Ticaret
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Emlak Yönetimi
Eser Koruma
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Ev İdaresi
Fındık Eksperliği
Fidan Yetiştiriciliği
Grafik Tasarımı
Hava Lojistiği
İç Mekan Tasarımı
İkram Hizmetleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kooperatifçilik
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Lojistik
Maliye
Mantarcılık
Marina ve Yat İşletmeciliği
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
Mimari Restorasyon
Moda Tasarımı (2 Yıllık)
Moda Yönetimi (2 Yıllık)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Otobüs Kaptanlığı
Özel Güvenlik ve Koruma
Pazarlama
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Posta Hizmetleri
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık)
Sağlık Turizmi İşletmeciliği (2 Yıllık)
Sahne ve Dekor Tasarımı
Seracılık
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık)
Sosyal Güvenlik (2 Yıllık)
Sosyal Hizmetler (2 Yıllık)
Spor Yönetimi
Su Altı Teknolojisi
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Tapu ve Kadastro
Tarımsal İşletmecilik
Tarla Bitkileri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (2 Yıllık)
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (2 Yıllık)
Tohumculuk Teknolojisi (2 Yıllık)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (2 Yıllık)
Uçuş Harekat Yöneticiliği
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

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Eşit ağırlık bölümleri ve taban puanları 2026: YKS Eşit ağırlık puanı ile tercih edilecek bölümler neler?

4 Yıllık Eşit Ağırlık Bölümleri

2026 yılında eşit ağırlık puanıyla öğrenci alacak 4 yıllık bölümler şunlardır:

Aile ve Tüketici Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Antrenörlük Eğitimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Antropoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Arkeoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Bankacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Bankacılık ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Bilim Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Çocuk Gelişimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Egzersiz ve Spor Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Ekonometri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Ekonomi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Ekonomi ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Elektronik Ticaret Ve Yönetimi 2024 Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Emlak Ve Emlak Yönetimi 2024 Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Enerji Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Felsefe Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Felsefe Grubu Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Finans ve Bankacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Girişimcilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Grafik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Grafik Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Grafik Sanatlar Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Gümrük İşletme Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Havacılık Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Hukuk Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
İktisadi ve İdari Bilimler Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
İktisat Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
İslam İktisadı ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
İşletme Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Kamu Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Klasik Arkeoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Lojistik Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Maliye Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Moda Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Muhasebe ve Finans Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Müzecilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Organik Tarım İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Otel Yöneticiliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Pazarlama Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Politika ve Ekonomi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Psikoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Rekreasyon Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Sağlık Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Sermaye Piyasası Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Seyahat İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Sigortacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Siyasal Bilimler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Siyaset Bilimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Sosyal Hizmet Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Sosyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Spor Yöneticiliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Takı Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Takı Tasarımı Ve İmalatı 2024 Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Tapu Kadastro Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Tarım Ekonomisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Tarih Öncesi Arkeolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Tekstil Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Tekstil ve Moda Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Turizm İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Türk İslam Arkeolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Ekonomi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Finans ve Bankacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Girişimcilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası İşletme Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Ticaret Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Ticaret ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Ticaret ve Finansman Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Yerel Yönetimler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Yönetim Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Eşit ağırlık bölümleri ve taban puanları 2026: YKS Eşit ağırlık puanı ile tercih edilecek bölümler neler?

Aşağıdaki linke tıklayarak YÖK Atlas Tercih Sihirbazı'na ulaşabilirsiniz:

YÖK ATLAS için tıklayınız

ÖSYM tarafından paylaşılan, üniversitelerin 2025 yılı kontenjanları ve taban puanlarına ilişkin verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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