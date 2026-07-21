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Eşit ağırlık bölümleri ve taban puanları 2026: YKS Eşit ağırlık puanı ile tercih edilecek bölümler neler?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:57
Eşit ağırlık bölümleri ve taban puanları 2026: YKS Eşit ağırlık puanı ile tercih edilecek bölümler neler?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başlarken, eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alan lisans programları da adayların gündemindeki yerini aldı. Devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan eşit ağırlık bölümlerinin 2026 taban puanları ile başarı sıralamaları, geçtiğimiz yerleştirme verileri doğrultusunda adaylara önemli bir referans sunuyor. Peki eşit ağırlık puanıyla hangi bölümler tercih edilebilir, hangi bölüm kaç puan ve kaç bin sıralamayla öğrenci alıyor?