Eşit ağırlık bölümleri ve taban puanları 2026: YKS Eşit ağırlık puanı ile tercih edilecek bölümler neler?

4 Yıllık Eşit Ağırlık Bölümleri

2026 yılında eşit ağırlık puanıyla öğrenci alacak 4 yıllık bölümler şunlardır:

Aile ve Tüketici Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Antrenörlük Eğitimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Antropoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Arkeoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Bankacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Bankacılık ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Bilim Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Çocuk Gelişimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Egzersiz ve Spor Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Ekonometri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Ekonomi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Ekonomi ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Elektronik Ticaret Ve Yönetimi 2024 Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Emlak Ve Emlak Yönetimi 2024 Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Enerji Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Felsefe Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Felsefe Grubu Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Finans ve Bankacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Girişimcilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Grafik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Grafik Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Grafik Sanatlar Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Gümrük İşletme Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Havacılık Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Hukuk Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İktisadi ve İdari Bilimler Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İktisat Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İslam İktisadı ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İşletme Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Kamu Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Klasik Arkeoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Lojistik Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Maliye Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Moda Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Muhasebe ve Finans Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Müzecilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Organik Tarım İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Otel Yöneticiliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Pazarlama Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Politika ve Ekonomi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Psikoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Rekreasyon Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sağlık Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sermaye Piyasası Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Seyahat İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sigortacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Siyasal Bilimler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Siyaset Bilimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sosyal Hizmet Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sosyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Spor Yöneticiliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Takı Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Takı Tasarımı Ve İmalatı 2024 Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tapu Kadastro Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tarım Ekonomisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tarih Öncesi Arkeolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tekstil Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tekstil ve Moda Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Turizm İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Türk İslam Arkeolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ekonomi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Finans ve Bankacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Girişimcilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası İşletme Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ticaret Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ticaret ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ticaret ve Finansman Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Yerel Yönetimler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Yönetim Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)