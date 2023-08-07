Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülmüştü! Detaylar ortaya çıktı: Göz göre göre gelen cinayet

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce ayrıldığı 36 yaşındaki eski eşi Murat Utuş tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülen 32 yaşındaki Esma Kalenderli, gece geç saatlerde toprağa verildi. Kalenderli'nin ölüme giden detayları kan dondurdu. Genç yaşta görücü usulü ile Murat Utuş ile evlendirilen Esma Kalenderli çifti arasında ilk yıllarda şiddetli geçimsizlik olmasına rağmen, evlilikleri devam etti, bu evlilikten 1 erkek, 2 kız dünyaya geldi. Uyuşturucu madde satmak ve kullanmak suçundan yakalanan Murat Utuş, hapis cezası aldı. 3 çocuğunu zorluklar içinde babasız büyütmek zorunda kalan Kalenderli'nin zorlu geçen hayatı eşinin cezaevinden çıkmasıyla tekrar başladı. Sürekli rahatsızlık veren Murat Utuş için polise giderek uzaklaştırma kararı çıkaran Esma Kalenderli ilk silahlı teşebbüsünü çalıştığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı önünde yaşadı. 2 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARDI İşten çıkış saatinde Murat Utuş tarafından silahın tutukluk yapması sonucu olay yerinden kaçtı. Daha sonra Esma Kalenderli hayatından endişe ederek tekrardan polise başvurarak Murat Utuş'tan şikâyetçi oldu. Polis ekipleri silahlı teşebbüsten kaçan Utuş'a 2 ay uzaklaştırma kararı çıkardı. Uzaklaştırma kararının ardından tekrardan Esma Kalenderli'nin kapısına dayanarak rahatsız veren Murat Utuş en son 10 gündür uzaklaştırma kararı alındığı günde evinin önünde Esma Kalenderli'nin evden çıkmasını bekledi. SOKAK ORTASINDA VURARAK ÖLDÜRDÜ Evin önünde pusu kurarak arkasından yanaşarak elindeki silahla Esma Kalenderli'yi sokak ortasında vurarak öldürdü. Olay yerinde yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Esma Kalenderli Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından morgdan alınarak aile mezarlığına defin edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Murat Utuş polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Utuş'un sorgusu devam ederken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.