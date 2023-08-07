Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülmüştü! Detaylar ortaya çıktı: Göz göre göre gelen cinayet

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce ayrıldığı 36 yaşındaki eski eşi Murat Utuş tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülen 32 yaşındaki Esma Kalenderli, gece geç saatlerde toprağa verildi. Kalenderli'nin ölüme giden detayları kan dondurdu. Genç yaşta görücü usulü ile Murat Utuş ile evlendirilen Esma Kalenderli çifti arasında ilk yıllarda şiddetli geçimsizlik olmasına rağmen, evlilikleri devam etti, bu evlilikten 1 erkek, 2 kız dünyaya geldi.