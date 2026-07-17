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Haberler Fotohaber Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: ESOGÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 16:44 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 16:46

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: ESOGÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için her yıl tercih maratonu gündeme geliyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026 listeleri bu kapsamda en çok arananlar arasına giriyor. YÖK Atlas verileri doğrultusunda güncellenen ESOGÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin güncel puan şartları, üniversite hayali kuran öğrencilerin rehberi oluyor.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: ESOGÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında tercih listelerini şekillendirmek isteyen öğrenciler, İç Anadolu'nun en güçlü eğitim kurumlarından birine odaklanıyor. Geleceğine yön vermek isteyen binlerce aday, YÖK Atlas üzerinden yayınlanan resmi verileri inceleyerek kendi başarı dilimlerine uygun ön lisans ve lisans programlarını titizlikle analiz ediyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: ESOGÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: ESOGÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

4 Yıllık Bölümler

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 260
260
260
260		 267
267
267
267		 505,23646
502,32895
516,64874
513,11776		 8.855
9.627
9.449
9.880
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 479,04478
472,60458
489,52134
475,01351		 22.916
23.783
25.556
35.682
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
90
90
90		 62
93
93
93		 473,75633
462,39822
483,89036
485,75607		 26.656
30.038
29.643
27.379
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
100
100
100		 72
103
103
103		 448,98463
432,30344
462,79831
453,68601		 47.130
52.381
46.835
53.349
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 105
105
100
90		 108
108
103
93		 446,92154
448,55635
485,41728
478,34338		 48.904
39.669
28.518
33.033
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20


 21


 441,88491


 53.689
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 105
105
100
100		 108
108
103
103		 433,38556
417,81640
448,46776
436,37177		 61.962
64.969
59.641
68.909
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
105
100
100		 93
108
103
103		 427,11021
402,89102
427,78780
409,35253		 68.391
79.599
79.469
95.883
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 419,15272
395,02153
413,93697
388,08556		 76.956
87.919
94.154
120.045
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
130
130
130		 106
138
136
134		 404,51279
376,73230
398,42551
390,20254		 93.442
109.328
112.635
117.508
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 382,43173
357,16521
379,01538
354,08340		 121.636
136.445
138.961
168.945
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
80
100
100		 72
82
103
103		 381,56266
365,07847
388,85431
381,39732		 122.810
124.833
125.139
128.525
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
55
50
50		 52
57
52
52		 361,79938
334,11280
353,03930
304,57990		 152.787
177.057
182.740
279.854
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
100
100		 52
52
103
103		 361,7048
331,14311
340,31051
321,66525		 152.967
183.214
209.272
234.499
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 78
78
72
72		 355,91596
341,99213
368,95148
337,48336		 163.206
161.964
154.518
199.600
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
75
70
70		 74
79
74
72		 355,19584
326,74125
348,02925
340,80172		 164.500
192.845
192.796
192.953
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
30		 42
41
31
31		 353,38611
334,24199
359,21362
332,15521		 167.826
176.808
171.144
210.776
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
32
31
31		 352,6723
327,57469
337,51780
313,52252		 169.191
190.970
215.719
254.777
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
30
30
30		 26
31
31
31		 349,60502
328,43874
349,00952
325,94323		 175.114
189.111
190.779
224.457
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
28		 329,02014
303,27562
319,15785
Dolmadı		 220.179
254.522
263.636
Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
41
52
52		 323,76437
Dolmadı
427,25800
431,28687		 233.959
Dolmadı
80.021
73.651
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
20
20		 32
32
22
21		 313,87113
296,85815
310,14513
297,69362		 262.125
275.738
291.546
300.755
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20


 21


 312,80695


 265.397
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
32
32
31		 312,55871
295,26329
316,24739
300,36892		 266.168
281.322
272.300
292.422
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
25		 36
36
36
26		 300,3794
285,06746
305,78668
285,86132		 307.344
320.382
306.560
341.352
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
35
35		 22
22
37
36		 291,26103
279,11616
289,21080
282,00682		 343.103
346.296
371.832
355.905
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
45
45		 27
27
49
47		 286,49658
275,07592
283,23819
275,22199		 363.855
365.807
399.173
383.809
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
40
40		 27
27
42
41		 280,95353
266,34951
273,96492
260,24587		 389.826
413.626
447.246
457.528
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
30
30		 22
22
32
31		 271,02785
259,59724
267,86841
257,81058		 443.730
456.554
482.382
471.391
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
2
1		 1
1
1
1		 Dolmadı
299,93088
Dolmadı
353,45305		 Dolmadı
265.209
Dolmadı
170.079
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 15
28
52
52		 Dolmadı
Dolmadı
345,95704
342,21252		 Dolmadı
Dolmadı
197.010
190.220
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Maden Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
90
90		 52
52
93
93		 412,6907
442,38543
423,44006
416,49487		 4.434
4.956
7.520
11.512
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 41
52
62
62		 389,98726
423,11742
410,97806
407,28762		 12.528
12.299
13.415
17.004
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
54
52		 380,21109
405,42763
395,07796
397,01405		 18.925
26.006
25.850
25.383
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 79
79
73
72		 356,9676
382,99920
368,31495
364,75409		 45.621
57.131
64.863
73.467
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 342,87519
381,59296
371,77624
370,48797		 73.243
59.657
58.112
62.021
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 32
32
84
82		 342,45213
367,12432
338,97402
336,72150		 74.269
90.469
146.479
155.598
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 32
32
84
82		 336,41914
373,63745
349,71607
347,58291		 89.753
75.458
110.865
118.134
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 119
120
125
125		 125
126
133
129		 304,08818
338,67835
326,81946
337,86689		 221.604
182.120
196.099
151.310
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
12
15
15		 14
13
16
15		 292,21329
325,87681
281,85827
287,80816		 294.500
239.413
491.806
446.787
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
80
80
80		 72
82
82
82		 422,8101
413,85285
429,72506
428,33915		 11.550
21.451
13.166
19.178
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 54
54
42
41		 387,92413
383,54771
397,88027
396,58976		 45.468
56.156
48.456
63.701
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 47
52
52
52		 376,7448
371,59522
385,17405
382,86815		 63.840
76.410
71.204
91.106
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
70
70		 31
41
72
72		 372,94875
367,12972
379,26611
377,84612		 70.919
85.235
83.538
102.231
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70
60
60		 42
74
62
62		 345,03277
330,80535
337,55106
331,92227		 140.023
188.721
207.234
241.743
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
90
80
80		 42
96
82
82		 336,90818
317,42218
319,75119
312,70192		 166.997
247.859
290.644
333.205
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 54
74
64
62		 335,44711
322,74194
335,61186
334,44741		 172.228
222.759
215.112
231.410
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
100
100
100		 79
103
103
103		 329,1144
308,42989
305,77412
300,76846		 196.484
297.024
373.214
404.891
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
90
80
80		 53
96
83
82		 324,44571
303,41750
305,40492
303,68420		 216.120
327.467
375.640
386.126
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
75
70
70		 32
79
74
72		 316,5227
304,76298
311,00012
308,56934		 253.044
319.088
340.175
356.643
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 68
69
64
62		 290,3288
281,46445
283,22527
284,45595		 416.497
492.899
543.889
524.722
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 41
52
62
62		 442,6145
448,49806
443,56943
438,24168		 8.079

12.598
12.186
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Karşılaştırmalı Edebiyat
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 382,76841
381,03701
383,62988
372,37496		 28.749
32.478
35.256
33.800
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: ESOGÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

2 Yıllık Bölümler

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Uçak Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
40
40
40		 393,80513
383,0364
377,64429
366,33601		 187.622
248.805
276.238
311.408
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 375,1846
363,93289
365,64108
363,75458		 261.724
333.276
333.011
323.432
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
71
70		 370,27253
356,36223
350,73157
347,53023		 284.882
374.043
419.805
409.134
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 50
70
70
72		 353,96919
343,42455
340,58665
334,45804		 373.136
455.918
490.693
493.967
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
71		 351,65845
342,71348
338,69825
319,83157		 387.343
460.939
504.969
607.803
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Optisyenlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 41
71
72
72		 342,23591
332,03806
328,46385
324,74955		 450.405
543.152
588.665
567.018
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
60
62		 340,24565
332,3814
329,87479
324,21352		 464.829
540.255
576.464
571.337
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 66
66
65
65		 333,42095
333,83764
337,79048
331,37326		 517.055
528.130
512.005
516.241
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Ortopedik Protez ve Ortez
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
71
71
72		 327,92132
325,98322
321,85879
320,90169		 562.976
596.544
648.324
598.613
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Cnc Programlama ve Operatörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60


 60


 325,244


 586.552
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
51
51		 314,49207
291,82462
282,10156
278,87647		 689.618
991.674
1.114.858
1.057.263
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 75
75
75
75		 77
76
77
76		 310,72969
303,31041
289,67443
280,80866		 729.158
841.125
1.012.420
1.031.325
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 299,14891
287,94323
279,64833
273,22483		 861.484
1.046.247
1.149.496
1.136.111
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
55
55
55		 41
57
57
57		 296,36033
281,73048
272,94541
271,48929		 895.645
1.137.199
1.246.476
1.161.286
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Çevre Koruma ve Kontrol
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
51
52		 291,18518
283,09115
278,56322
283,93451		 960.757
1.116.817
1.164.869
990.382
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 286,0504


 1.027.972
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Atçılık ve Antrenörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 276,44938
271,73874
268,46883
269,41627		 1.159.577
1.290.740
1.314.203
1.191.972
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Ortopedik Protez ve Ortez
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
2		 0
0
0
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: ESOGÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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