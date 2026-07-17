Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: ESOGÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

4 Yıllık Bölümler
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|260
260
260
260
|267
267
267
267
|505,23646
502,32895
516,64874
513,11776
|8.855
9.627
9.449
9.880
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|479,04478
472,60458
489,52134
475,01351
|22.916
23.783
25.556
35.682
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
90
90
90
|62
93
93
93
|473,75633
462,39822
483,89036
485,75607
|26.656
30.038
29.643
27.379
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
100
100
100
|72
103
103
103
|448,98463
432,30344
462,79831
453,68601
|47.130
52.381
46.835
53.349
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|105
105
100
90
|108
108
103
93
|446,92154
448,55635
485,41728
478,34338
|48.904
39.669
28.518
33.033
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|21
—
—
—
|441,88491
—
—
—
|53.689
…
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|105
105
100
100
|108
108
103
103
|433,38556
417,81640
448,46776
436,37177
|61.962
64.969
59.641
68.909
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
105
100
100
|93
108
103
103
|427,11021
402,89102
427,78780
409,35253
|68.391
79.599
79.469
95.883
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|419,15272
395,02153
413,93697
388,08556
|76.956
87.919
94.154
120.045
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
130
130
130
|106
138
136
134
|404,51279
376,73230
398,42551
390,20254
|93.442
109.328
112.635
117.508
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|382,43173
357,16521
379,01538
354,08340
|121.636
136.445
138.961
168.945
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
80
100
100
|72
82
103
103
|381,56266
365,07847
388,85431
381,39732
|122.810
124.833
125.139
128.525
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
55
50
50
|52
57
52
52
|361,79938
334,11280
353,03930
304,57990
|152.787
177.057
182.740
279.854
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
100
100
|52
52
103
103
|361,7048
331,14311
340,31051
321,66525
|152.967
183.214
209.272
234.499
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|78
78
72
72
|355,91596
341,99213
368,95148
337,48336
|163.206
161.964
154.518
199.600
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
75
70
70
|74
79
74
72
|355,19584
326,74125
348,02925
340,80172
|164.500
192.845
192.796
192.953
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
30
|42
41
31
31
|353,38611
334,24199
359,21362
332,15521
|167.826
176.808
171.144
210.776
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
32
31
31
|352,6723
327,57469
337,51780
313,52252
|169.191
190.970
215.719
254.777
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
30
30
30
|26
31
31
31
|349,60502
328,43874
349,00952
325,94323
|175.114
189.111
190.779
224.457
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
28
|329,02014
303,27562
319,15785
Dolmadı
|220.179
254.522
263.636
Dolmadı
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
41
52
52
|323,76437
Dolmadı
427,25800
431,28687
|233.959
Dolmadı
80.021
73.651
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
20
20
|32
32
22
21
|313,87113
296,85815
310,14513
297,69362
|262.125
275.738
291.546
300.755
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|21
—
—
—
|312,80695
—
—
—
|265.397
…
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
32
32
31
|312,55871
295,26329
316,24739
300,36892
|266.168
281.322
272.300
292.422
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
25
|36
36
36
26
|300,3794
285,06746
305,78668
285,86132
|307.344
320.382
306.560
341.352
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
35
35
|22
22
37
36
|291,26103
279,11616
289,21080
282,00682
|343.103
346.296
371.832
355.905
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
45
45
|27
27
49
47
|286,49658
275,07592
283,23819
275,22199
|363.855
365.807
399.173
383.809
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
40
40
|27
27
42
41
|280,95353
266,34951
273,96492
260,24587
|389.826
413.626
447.246
457.528
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
30
30
|22
22
32
31
|271,02785
259,59724
267,86841
257,81058
|443.730
456.554
482.382
471.391
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
2
1
|1
1
1
1
|Dolmadı
299,93088
Dolmadı
353,45305
|Dolmadı
265.209
Dolmadı
170.079
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|15
28
52
52
|Dolmadı
Dolmadı
345,95704
342,21252
|Dolmadı
Dolmadı
197.010
190.220
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Maden Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
90
90
|52
52
93
93
|412,6907
442,38543
423,44006
416,49487
|4.434
4.956
7.520
11.512
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|41
52
62
62
|389,98726
423,11742
410,97806
407,28762
|12.528
12.299
13.415
17.004
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
54
52
|380,21109
405,42763
395,07796
397,01405
|18.925
26.006
25.850
25.383
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|79
79
73
72
|356,9676
382,99920
368,31495
364,75409
|45.621
57.131
64.863
73.467
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|342,87519
381,59296
371,77624
370,48797
|73.243
59.657
58.112
62.021
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|32
32
84
82
|342,45213
367,12432
338,97402
336,72150
|74.269
90.469
146.479
155.598
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|32
32
84
82
|336,41914
373,63745
349,71607
347,58291
|89.753
75.458
110.865
118.134
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|119
120
125
125
|125
126
133
129
|304,08818
338,67835
326,81946
337,86689
|221.604
182.120
196.099
151.310
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
12
15
15
|14
13
16
15
|292,21329
325,87681
281,85827
287,80816
|294.500
239.413
491.806
446.787
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
80
80
80
|72
82
82
82
|422,8101
413,85285
429,72506
428,33915
|11.550
21.451
13.166
19.178
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|54
54
42
41
|387,92413
383,54771
397,88027
396,58976
|45.468
56.156
48.456
63.701
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|47
52
52
52
|376,7448
371,59522
385,17405
382,86815
|63.840
76.410
71.204
91.106
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
70
70
|31
41
72
72
|372,94875
367,12972
379,26611
377,84612
|70.919
85.235
83.538
102.231
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
60
60
|42
74
62
62
|345,03277
330,80535
337,55106
331,92227
|140.023
188.721
207.234
241.743
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
90
80
80
|42
96
82
82
|336,90818
317,42218
319,75119
312,70192
|166.997
247.859
290.644
333.205
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|54
74
64
62
|335,44711
322,74194
335,61186
334,44741
|172.228
222.759
215.112
231.410
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
100
100
100
|79
103
103
103
|329,1144
308,42989
305,77412
300,76846
|196.484
297.024
373.214
404.891
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
90
80
80
|53
96
83
82
|324,44571
303,41750
305,40492
303,68420
|216.120
327.467
375.640
386.126
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
75
70
70
|32
79
74
72
|316,5227
304,76298
311,00012
308,56934
|253.044
319.088
340.175
356.643
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|68
69
64
62
|290,3288
281,46445
283,22527
284,45595
|416.497
492.899
543.889
524.722
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|41
52
62
62
|442,6145
448,49806
443,56943
438,24168
|8.079
…
12.598
12.186
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Karşılaştırmalı Edebiyat
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|382,76841
381,03701
383,62988
372,37496
|28.749
32.478
35.256
33.800
2 Yıllık Bölümler
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Uçak Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
40
40
40
|393,80513
383,0364
377,64429
366,33601
|187.622
248.805
276.238
311.408
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|375,1846
363,93289
365,64108
363,75458
|261.724
333.276
333.011
323.432
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
71
70
|370,27253
356,36223
350,73157
347,53023
|284.882
374.043
419.805
409.134
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|50
70
70
72
|353,96919
343,42455
340,58665
334,45804
|373.136
455.918
490.693
493.967
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
71
|351,65845
342,71348
338,69825
319,83157
|387.343
460.939
504.969
607.803
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Optisyenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|41
71
72
72
|342,23591
332,03806
328,46385
324,74955
|450.405
543.152
588.665
567.018
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
60
62
|340,24565
332,3814
329,87479
324,21352
|464.829
540.255
576.464
571.337
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|66
66
65
65
|333,42095
333,83764
337,79048
331,37326
|517.055
528.130
512.005
516.241
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
71
71
72
|327,92132
325,98322
321,85879
320,90169
|562.976
596.544
648.324
598.613
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Cnc Programlama ve Operatörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
—
—
—
|60
—
—
—
|325,244
—
—
—
|586.552
—
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
51
51
|314,49207
291,82462
282,10156
278,87647
|689.618
991.674
1.114.858
1.057.263
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|75
75
75
75
|77
76
77
76
|310,72969
303,31041
289,67443
280,80866
|729.158
841.125
1.012.420
1.031.325
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|299,14891
287,94323
279,64833
273,22483
|861.484
1.046.247
1.149.496
1.136.111
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
55
55
55
|41
57
57
57
|296,36033
281,73048
272,94541
271,48929
|895.645
1.137.199
1.246.476
1.161.286
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Çevre Koruma ve Kontrol
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
51
52
|291,18518
283,09115
278,56322
283,93451
|960.757
1.116.817
1.164.869
990.382
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|286,0504
—
—
—
|1.027.972
—
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Atçılık ve Antrenörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|276,44938
271,73874
268,46883
269,41627
|1.159.577
1.290.740
1.314.203
1.191.972
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
2
|0
0
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı