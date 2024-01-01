Esra Ruşan kimdir, evli mi, nereli? Esra Ruşan dizileri, filmleri ve biyografisi

ESRA RUŞAN KİMDİR?

Esra Ruşan, 1983 yılında Ardana Göle'de dünyaya geldi. İlk olarak İstanbul Üniversitesinde öğretmen okuyan oyuncu öğretmenliği bırakıp oyunculuğa geçiş yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun olan isim, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başladı. Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide oynadı. 2012'de Ustura Kemal, 2020'de Masumlar Apartmanı dizileri kadrosunda yer aldı. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor. Esra Ruşan, 6 yıldır evli olduğu yönetmen Fatih Kızılgök ile Kasım 2020'de boşandı.