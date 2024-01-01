Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
11:18
Esra Ruşan kimdir, evli mi, nereli? Esra Ruşan dizileri, filmleri ve biyografisi
Esra Ruşan kimdir sorusu araştırılmaya başladı. Son yıllarda Masumlar Apartmanı dizisindeki oyunculuğuyla büyük bir çıkış yakalayan oyuncunun kariyeri ve özel hayatı araştırılmaya başladı. 2024 yılına bir sinema filmi ve bir televizyon dizisiyle giriş yapan oyuncunun rol aldığı film ve diziler araştırılıyor. Peki, Esra Ruşan kimdir, kaç yaşında, nereli?