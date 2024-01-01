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Haberler Fotohaber Esra Ruşan kimdir, evli mi, nereli? Esra Ruşan dizileri, filmleri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 11:18

Esra Ruşan kimdir, evli mi, nereli? Esra Ruşan dizileri, filmleri ve biyografisi

Esra Ruşan kimdir sorusu araştırılmaya başladı. Son yıllarda Masumlar Apartmanı dizisindeki oyunculuğuyla büyük bir çıkış yakalayan oyuncunun kariyeri ve özel hayatı araştırılmaya başladı. 2024 yılına bir sinema filmi ve bir televizyon dizisiyle giriş yapan oyuncunun rol aldığı film ve diziler araştırılıyor. Peki, Esra Ruşan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Esra Ruşan kimdir, evli mi, nereli? Esra Ruşan dizileri, filmleri ve biyografisi

Yeni yılda Aşka Düşman isimli diziyle ekranlarda, Lohusa filmiyle beyaz perde de yer alacak oyuncunun kariyer yolculuğu merak ediliyor. Dram türündeki dizilerde oyunculuğuyla ilgi çeken Esra Ruşan Esra Ruşan evli mi, nereli, dizileri, filmleri ve biyografisi

Esra Ruşan kimdir, evli mi, nereli? Esra Ruşan dizileri, filmleri ve biyografisi

ESRA RUŞAN KİMDİR?

Esra Ruşan, 1983 yılında Ardana Göle'de dünyaya geldi. İlk olarak İstanbul Üniversitesinde öğretmen okuyan oyuncu öğretmenliği bırakıp oyunculuğa geçiş yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun olan isim, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başladı. Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide oynadı. 2012'de Ustura Kemal, 2020'de Masumlar Apartmanı dizileri kadrosunda yer aldı. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor. Esra Ruşan, 6 yıldır evli olduğu yönetmen Fatih Kızılgök ile Kasım 2020'de boşandı.

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Esra Ruşan kimdir, evli mi, nereli? Esra Ruşan dizileri, filmleri ve biyografisi

Şimdilerde TV8'in 2024 yılında yayın hayatına başlayacak olan Aşka Düşman dizisinde ve 19 Ocak 2024 tarihinde vizyona girecek olan Lohusa filminde yer alıyor.

Esra Ruşan kimdir, evli mi, nereli? Esra Ruşan dizileri, filmleri ve biyografisi

Oynadığı Dizi ve Filmler

2006 -Arka Sokaklar

2007 -Kurtlar Vadisi Pusu

2007-Ayrılık

2008-2009-Aşk Yakar

2010- Ada: Zombilerin Düğünü

2011- Küçük Günahlar

2012-Ustura Kemal

2013-Saklı Kalan

2015- Tatlı Küçük Yalancılar

Esra Ruşan kimdir, evli mi, nereli? Esra Ruşan dizileri, filmleri ve biyografisi

2016 Dünyanın En Güzel Kokusu

2016 Sıkıntı Kara Basan

2017 Dünyanın En Güzel Kokusu 2

2017-2018-Vatanım Sensin

2019 Atiye

2020 Yarım Kalan Aşklar

2020-2022-Masumlar Apartman

2021 Ayak İşleri

2021 Kimya

2022-Sıfırıncı Gün

2023 Yaratılan

2024 Lohusa

2024 Aşka Düşman

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