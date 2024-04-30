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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı alanlar dikkat! Mayıs 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, takvim değişti mi? Gözler Bakanlıkta!
Giriş Tarihi: 30.04.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 14:21

Evde bakım maaşı alanlar dikkat! Mayıs 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, takvim değişti mi? Gözler Bakanlıkta!

Her ay ihtiyacı olan vatandaşların hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödeme takvimi Mayıs ayı için sorgulanıyor. 7 bin 609 TL tutarındaki evde bakım parası her ay belirli tarihten itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler, SMS veya e-Devlet aracılığıyla öğrenilebiliyor. Peki, Mayıs 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme bilgisi sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı alanlar dikkat! Mayıs 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, takvim değişti mi? Gözler Bakanlıkta!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, Mayıs ayıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli olarak evde bakım yardımı adı altında engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü bireylerin hesaplarına ödeme gerçekleştiriyor. e-Devlet ya da SMS aracılığıyla evde bakım parasının yatırılıp yatırılmadığı sorgulanabilirken binlerce kişi bu noktada "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak Mayıs 2024" için araştırma yapmaya başladı. İşte evde bakım parası ödeme tarihleri ve diğer gelişmeler.

Evde bakım maaşı alanlar dikkat! Mayıs 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, takvim değişti mi? Gözler Bakanlıkta!

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Ayı ayı ödemelerinin de 15 Mart tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aralık ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Evde bakım maaşı alanlar dikkat! Mayıs 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, takvim değişti mi? Gözler Bakanlıkta!

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı alanlar dikkat! Mayıs 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, takvim değişti mi? Gözler Bakanlıkta!

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı alanlar dikkat! Mayıs 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, takvim değişti mi? Gözler Bakanlıkta!

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI

Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşadı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu üevde bakım parasına da yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye yükseltildi.

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