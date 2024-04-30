Evde bakım maaşı alanlar dikkat! Mayıs 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, takvim değişti mi? Gözler Bakanlıkta!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, Mayıs ayıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli olarak evde bakım yardımı adı altında engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü bireylerin hesaplarına ödeme gerçekleştiriyor. e-Devlet ya da SMS aracılığıyla evde bakım parasının yatırılıp yatırılmadığı sorgulanabilirken binlerce kişi bu noktada "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak Mayıs 2024" için araştırma yapmaya başladı. İşte evde bakım parası ödeme tarihleri ve diğer gelişmeler.