Giriş Tarihi: 30.04.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
14:21
Evde bakım maaşı alanlar dikkat! Mayıs 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, takvim değişti mi? Gözler Bakanlıkta!
Her ay ihtiyacı olan vatandaşların hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödeme takvimi Mayıs ayı için sorgulanıyor. 7 bin 609 TL tutarındaki evde bakım parası her ay belirli tarihten itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler, SMS veya e-Devlet aracılığıyla öğrenilebiliyor. Peki, Mayıs 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme bilgisi sorgulama ekranı!