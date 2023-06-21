Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası rakamlar değişti! 2023 Temmuz evde bakım maaşı hesaplama

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı son dakika kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre yeni asgari ücret tutarı, 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan ara zam sonrası sosyal destek ödeme tutarları da değişti. Bu desteklerden biri de evde bakım maaşı 2023 ücreti oldu. Bilindiği üzere evde bakım parası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlerinde bakıma muhtaç kimselere bakanlara ödeniyor. Peki; 2023 Temmuz zammı sonrası evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, 2023 Zamlı evde bakım maaşı hesaplama…