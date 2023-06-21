Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası rakamlar değişti! 2023 Temmuz evde bakım maaşı hesaplama

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücret tutarı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 20 Haziran Salı günü yaptığı açıklamada asgari ücrete yüzde 34'ün üzerinde artış yapıldığını duyurdu.

Buna göre, Temmuz-Aralık dönemi için ödenecek yeni asgari ücret, brüt 13 bin 414 TL, net 11 bin 402 TL oldu. Asgari ücrete ara zam oranının belirlenmesiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş aylığı ve evde bakım maaşı gelir sınırı başta olmak üzere birçok ödeme ve ücret kaleminde hesaplar değişti.