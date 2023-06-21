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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası rakamlar değişti! 2023 Temmuz evde bakım maaşı hesaplama
Giriş Tarihi: 21.06.2023 01:50 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 01:52

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası rakamlar değişti! 2023 Temmuz evde bakım maaşı hesaplama

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı son dakika kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre yeni asgari ücret tutarı, 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan ara zam sonrası sosyal destek ödeme tutarları da değişti. Bu desteklerden biri de evde bakım maaşı 2023 ücreti oldu. Bilindiği üzere evde bakım parası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlerinde bakıma muhtaç kimselere bakanlara ödeniyor. Peki; 2023 Temmuz zammı sonrası evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, 2023 Zamlı evde bakım maaşı hesaplama…

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası rakamlar değişti! 2023 Temmuz evde bakım maaşı hesaplama

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi soruları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Bilindiği üzere evde bakım aylığı, evinde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan vatandaşlara Bakanlık tarafından ödeniyor. Asgari ücret zammı sonrası evde bakım parası ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Hak sahipleri evde bakım maaşı hesaplama işlemlerine hız kazandırmış durumda. Peki, 2023 Temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır? İşte, tüm detaylar.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası rakamlar değişti! 2023 Temmuz evde bakım maaşı hesaplama

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücret tutarı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 20 Haziran Salı günü yaptığı açıklamada asgari ücrete yüzde 34'ün üzerinde artış yapıldığını duyurdu.

Buna göre, Temmuz-Aralık dönemi için ödenecek yeni asgari ücret, brüt 13 bin 414 TL, net 11 bin 402 TL oldu. Asgari ücrete ara zam oranının belirlenmesiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş aylığı ve evde bakım maaşı gelir sınırı başta olmak üzere birçok ödeme ve ücret kaleminde hesaplar değişti.

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Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası rakamlar değişti! 2023 Temmuz evde bakım maaşı hesaplama

Faruk Erdem'in haberine göre, işçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği de yılın ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya yükseldi. Asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi alınmamaya devam edilecek. 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret pek çok gelir ve ödemeyi de değiştirecek.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası rakamlar değişti! 2023 Temmuz evde bakım maaşı hesaplama

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.

Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 3 bin 800 lira 67 kuruşa, evde bakım desteğinde 7 bin 601 liraya çıkacak.

Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası rakamlar değişti! 2023 Temmuz evde bakım maaşı hesaplama

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşayacak. Dolayısıyla asgari ücret zammı sonrası evde bakım parası değişmedi.

Memur zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak. Memur zammına bağlı olarak zamlanan evde bakım aylığı yeni tutarı da Temmuz aynda belli olacak.

SON DAKİKA