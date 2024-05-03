Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
11:15
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2024-Mayıs: Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak, nereden öğrenilir?
Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarının karşılanması adına yapılan ödeme "evde bakım maaşının" yatırılması hak sahipleri tarafından beklenmeye başladı. Memur maaş katsayına göre düzenlenen evde bakım maaşının zamlı olarak hesaplara geçmesi bekleniyor. Peki, 2024 mayıs ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı