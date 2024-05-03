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Haberler Fotohaber EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2024-Mayıs: Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 11:15

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2024-Mayıs: Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak, nereden öğrenilir?

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarının karşılanması adına yapılan ödeme "evde bakım maaşının" yatırılması hak sahipleri tarafından beklenmeye başladı. Memur maaş katsayına göre düzenlenen evde bakım maaşının zamlı olarak hesaplara geçmesi bekleniyor. Peki, 2024 mayıs ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2024-Mayıs: Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak, nereden öğrenilir?

Evde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı, hasta ve engelli bireyler ve aileleri için ödenen destek her ay il il olacak şekilde ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşları Mayıs döneminde yine zamanında hesaplara yatırılacak. İşte 2024 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2024-Mayıs: Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak, nereden öğrenilir?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre; Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2024-Mayıs: Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak, nereden öğrenilir?

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre; 'evde bakım desteği' yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2024-Mayıs: Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak, nereden öğrenilir?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2024-Mayıs: Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak, nereden öğrenilir?

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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