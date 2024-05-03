EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2024-Mayıs: Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak, nereden öğrenilir?

Evde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı, hasta ve engelli bireyler ve aileleri için ödenen destek her ay il il olacak şekilde ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşları Mayıs döneminde yine zamanında hesaplara yatırılacak. İşte 2024 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama