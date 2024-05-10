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Haberler Fotohaber EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 14:37

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç, hasta, yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına yapılan ödeme desteği "evde bakım maaşı" yatırılması hak sahipleri tarafından bekleniyor ve araştırılıyor. Memur maaş katsayına göre düzenlenen evde bakım maaşının zamlı olarak hesaplara yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz Nisan ayında zamlı yatırılan ödemeler beklenmeye başladı. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, evde bakım maaşı ne kadar kaç TL?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi gündemde. Mayıs ayının gelişiyle birlikte bu sorusunun cevabı hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller 7 Mayıs listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre; Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda?

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.
Buna göre; 'evde bakım desteği' yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda?

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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