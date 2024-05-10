Giriş Tarihi: 10.05.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
14:37
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda?
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç, hasta, yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına yapılan ödeme desteği "evde bakım maaşı" yatırılması hak sahipleri tarafından bekleniyor ve araştırılıyor. Memur maaş katsayına göre düzenlenen evde bakım maaşının zamlı olarak hesaplara yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz Nisan ayında zamlı yatırılan ödemeler beklenmeye başladı. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, evde bakım maaşı ne kadar kaç TL?