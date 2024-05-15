Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
11:02
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ SORGULAMA: 2024 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak?
Evde bakım maaşı yatan iller gündemde. Bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlayan evde bakım maaşı sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç, hasta, yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına her ayın 15 ile 31'i arası yatırılan ödeme desteği "evde bakım maaşı" yatırılması hak sahipleri tarafından bekleniyor ve araştırılıyor. Memur maaş katsayına göre düzenlenen evde bakım maaşının zamlı olarak hesaplara yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz Nisan ayında zamlı yatırılan ödemeler beklenmeye başladı. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, evde bakım maaşı ne kadar kaç TL?