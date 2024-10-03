Giriş Tarihi: 03.10.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
12:50
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ (e devlet/SMS): Ekim ayı evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ekim ayı için araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine verilen devlet desteğinin her ay belirlenen tarih aralığında hesaplara yatırılıyor. İhtiyaç sahibi aileler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre Ekim ayı ödeme tarihini merak ediyor. Peki, Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yattı?