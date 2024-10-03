EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ (e devlet/SMS): Ekim ayı evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri Ekim ayı için başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım parası sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden veya SMS ile yapılabiliyor. 9 bin 077 TL tutarındaki ödemeyi hesaplarında görmeyi bekleyen hak sahipleri "2024 Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, tüm detaylar...