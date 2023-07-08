Giriş Tarihi: 08.07.2023 01:46 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 01:46

YENİ EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2023 | Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ile zamlı bakım ücreti ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı yatan iller Temmuz ayı için sorgulanmaya başladı. Öte yandan 6 aylık enflasyon sonrası belli olan emekli memur zammı ile sosyal yardım ödemelerinin de artış yaşayacağı biliniyor. Bu noktada yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu 2023 temmuz zammı ile araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireylere ödenen evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak soruları da gündemdeki yerini aldı. Devlet desteğinden yararlanmak isteyenler de evde bakım ücreti şartları ve kapsamını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı zammı ödeme tarihleri…