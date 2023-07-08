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Haberler Fotohaber YENİ EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2023 | Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ile zamlı bakım ücreti ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 08.07.2023 01:46 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 01:46

YENİ EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2023 | Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ile zamlı bakım ücreti ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı yatan iller Temmuz ayı için sorgulanmaya başladı. Öte yandan 6 aylık enflasyon sonrası belli olan emekli memur zammı ile sosyal yardım ödemelerinin de artış yaşayacağı biliniyor. Bu noktada yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu 2023 temmuz zammı ile araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireylere ödenen evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak soruları da gündemdeki yerini aldı. Devlet desteğinden yararlanmak isteyenler de evde bakım ücreti şartları ve kapsamını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı zammı ödeme tarihleri…

YENİ EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2023 | Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ile zamlı bakım ücreti ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu temmuz 2023 zammı ile araştırılıyor. Memur zammı ile artış gösteren sosyal yardım ödemeleri yeni rakamları ile gündemdeki yerini aldı. Memurun 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17.55 oranında kaydedildi. Şimdi zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak soruları yanıt arıyor. Zamlı rakamların ne zamandan itibaren geçerli olacağı da araştırılıyor. İşte, evde bakım maaşı yatan iller temmuz ile SMS ve e-devlet ödeme sorgulama ekranı…

YENİ EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2023 | Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ile zamlı bakım ücreti ne kadar oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI MEMUR ZAM ORANI İLE ARTIYOR!

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 6 aylık enflasyon farkına göre memur maaşlarına yapılacak zam oranı 17.55 olarak hesaplandı.

Memur maaş zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yanı sıra seyyanen artışla belirlendi. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükselirken, Tüm memurlara yüzde 17,55 enflasyon farkı ve bunun üzerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam verilecek. Memur emeklisi aylıkları ise yüzde 17,55 oranında yükselecek.

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YENİ EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2023 | Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ile zamlı bakım ücreti ne kadar oldu?

Memur zammı ve ek vergilerle ilgili kanun teklifi için görüşmeler, 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak.

Teklifin kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlanması ardından memur zamları yasal olarak kesinleşecek ve hesaplara geçecek.

YENİ EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2023 | Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ile zamlı bakım ücreti ne kadar oldu?

EVDE BAKIM PARASI DA ARTIYOR!

Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte hasta, yaşlı, engelli, yakınlarına bakanlara yapılan sosyal ödeme kalemleri de yükseliyor.

Buna göre evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşayacak.

YENİ EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2023 | Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ile zamlı bakım ücreti ne kadar oldu?

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. 2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Hazal Ateş'in haberine göre, bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 97 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

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