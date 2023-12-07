Evde bakım maaşı yatan iller listesi 7 Aralık 2023 | Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl öğrenilir? E devlet ile sorgulama

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri Aralık ayı için devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası 2023 Aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı merak ediliyor. Evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Hak sahipleri her ay olduğu gibi bu ay da 5 bin 98 TL tutarındaki ödemeyi belirli bir tarihten sonra hesaplarında görecek. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı? 2023 Aralık ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi.