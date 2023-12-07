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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı yatan iller listesi 7 Aralık 2023 | Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl öğrenilir? E devlet ile sorgulama
Giriş Tarihi: 07.12.2023 02:00 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 02:00

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 7 Aralık 2023 | Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl öğrenilir? E devlet ile sorgulama

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri Aralık ayı için devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası 2023 Aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı merak ediliyor. Evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Hak sahipleri her ay olduğu gibi bu ay da 5 bin 98 TL tutarındaki ödemeyi belirli bir tarihten sonra hesaplarında görecek. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı? 2023 Aralık ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 7 Aralık 2023 | Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl öğrenilir? E devlet ile sorgulama

Aralık ayına girilmesiyle beraber evde bakım maaşı sorgulama işlemleri hız kazandı. 5 bin 98 TL tutarındaki devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli bir tarihten sonra hesaplara yatırıldığı bilinen evde bakım aylığı e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 7 Aralık 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 7 Aralık 2023 | Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl öğrenilir? E devlet ile sorgulama

ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Ayı ayı ödemelerinin de 15 Aralık tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aralık ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 7 Aralık 2023 | Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl öğrenilir? E devlet ile sorgulama

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 7 Aralık 2023 | Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl öğrenilir? E devlet ile sorgulama

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 7 Aralık 2023 | Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl öğrenilir? E devlet ile sorgulama

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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