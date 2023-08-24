Giriş Tarihi: 24.08.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 16:46

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? Toplu sözleşme memur zammı ile gündemde! Evde bakım maaşı arttı mı, kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmelerinde artık sona gelindi. Memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği müzakereler sonucunda toplu sözleşme zammı netlik kazanacak. Memur zammı 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri üzerinde de etkili olacak. Bu noktada ''Toplu sözleşme memur zammı sonrası evde bakım maaşı arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Temmuz zammı ile 5 bin 98 TL olan evde bakım maaşı zammı son durum araştırılıyor. Bilindiği üzere bu yardım ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, hasta, engelli ve bakıma muhtaç kişilere ve ailelerine veriliyor. İşte, evde bakım maaşı zammı 2023 son dakika…