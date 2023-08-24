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Haberler Fotohaber EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? Toplu sözleşme memur zammı ile gündemde! Evde bakım maaşı arttı mı, kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?
Giriş Tarihi: 24.08.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 16:46

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? Toplu sözleşme memur zammı ile gündemde! Evde bakım maaşı arttı mı, kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmelerinde artık sona gelindi. Memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği müzakereler sonucunda toplu sözleşme zammı netlik kazanacak. Memur zammı 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri üzerinde de etkili olacak. Bu noktada ''Toplu sözleşme memur zammı sonrası evde bakım maaşı arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Temmuz zammı ile 5 bin 98 TL olan evde bakım maaşı zammı son durum araştırılıyor. Bilindiği üzere bu yardım ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, hasta, engelli ve bakıma muhtaç kişilere ve ailelerine veriliyor. İşte, evde bakım maaşı zammı 2023 son dakika

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? Toplu sözleşme memur zammı ile gündemde! Evde bakım maaşı arttı mı, kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

Evde bakım maaşı arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu Sözleşme Görüşmelerinde müzakere süreci sona eriyor. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Yaklaşık 8,5 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme zammı teklifi için bekleyiş sürerken evde bakım maaşı zammı 2023 son dakika haberleri de yakın takibe alındı. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım aylığı memur zammı ile artış yaşıyor. Peki, Toplu sözleşme memur zammı sonrası evde bakım maaşı değişti mi, ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte, yanıtı…

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? Toplu sözleşme memur zammı ile gündemde! Evde bakım maaşı arttı mı, kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

MÜZAKERE SÜRECİ SONA ERİYOR! KAMU TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler, 1 Ağustos'ta başlamıştı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren müzakere süreci, belirlenen takvim gereği 22 Ağustos 2023 Salı günü sona erecek.

Bu tarihe kadar taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.

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EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? Toplu sözleşme memur zammı ile gündemde! Evde bakım maaşı arttı mı, kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINDA 2. TEKLİF

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor.

Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla başlayan pazarlıklar, 17 Ağustos'taki ikinci teklifle yoğunlaştı.

Toplu sözleşmede ikinci teklif geçtiğimiz günlerde belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin ikinci zam teklifini paylaştı.

Bakan Işıkhan, 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10 artışın uygun bulunduğunu ifade etti.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? Toplu sözleşme memur zammı ile gündemde! Evde bakım maaşı arttı mı, kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 43'ü bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık zammı ile birlikte kümülatif artış oranı yüzde 57'yi bulmaktadır.''

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? Toplu sözleşme memur zammı ile gündemde! Evde bakım maaşı arttı mı, kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

MEMUR-SEN 2024 YILI İÇİN YÜZDE 70 ZAM TALEP ETMİŞTİ

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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