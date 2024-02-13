Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
11:55
EVİLİLİK KREDİSİ DETAYLARI || 150.000 bin TL evlilik kredisi şartları açıklandı mı, hangi bankalar veriyor, başvuruları başladı mı?
150 bin TL faizsiz evlilik kredisinde yaşanan gelişmelere son günlerde bir yenisi daha eklendi. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuru tarihlerini duyurdu. Yeni evlenecek gençlerin yuva kurmasında destek olmak amacıyla oluşturulan fon ile yapılacak ödemeler için "evlilik kredisi başvuru tarihleri" sorgulanmaya başladı. Dünya evine adım atacak gençler kredinin detaylarını merak ediyor. Peki, 150.000 bin TL evlilik kredisi şartları belli oldu mu, hangi bankalar veriyor, başvuruları başladı mı? İşte detaylar