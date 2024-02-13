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Haberler Fotohaber EVİLİLİK KREDİSİ DETAYLARI || 150.000 bin TL evlilik kredisi şartları açıklandı mı, hangi bankalar veriyor, başvuruları başladı mı?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:55

EVİLİLİK KREDİSİ DETAYLARI || 150.000 bin TL evlilik kredisi şartları açıklandı mı, hangi bankalar veriyor, başvuruları başladı mı?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisinde yaşanan gelişmelere son günlerde bir yenisi daha eklendi. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuru tarihlerini duyurdu. Yeni evlenecek gençlerin yuva kurmasında destek olmak amacıyla oluşturulan fon ile yapılacak ödemeler için "evlilik kredisi başvuru tarihleri" sorgulanmaya başladı. Dünya evine adım atacak gençler kredinin detaylarını merak ediyor. Peki, 150.000 bin TL evlilik kredisi şartları belli oldu mu, hangi bankalar veriyor, başvuruları başladı mı? İşte detaylar

EVİLİLİK KREDİSİ DETAYLARI || 150.000 bin TL evlilik kredisi şartları açıklandı mı, hangi bankalar veriyor, başvuruları başladı mı?

Evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve şartlar neler olacak? soruları yanıtını bulmaya başladı. Seçim döneminde açıklanan devlet destekli evlilik kredisi düzenlemesinde geri sayım sona erdi. Krediye dair tüm detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş tarafından verildi. İşte faizsiz yüz elli bin TL evlilik kredisi detayları

EVİLİLİK KREDİSİ DETAYLARI || 150.000 bin TL evlilik kredisi şartları açıklandı mı, hangi bankalar veriyor, başvuruları başladı mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

12 Şubat tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan evlilik kredisi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aile Gençlik Fonu ile ilgili mevzuat çalışmaları tamamlandı. İlk etapta deprem bölgesinde hayata geçireceğimiz fona başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlıyoruz." dedi.

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EVİLİLİK KREDİSİ DETAYLARI || 150.000 bin TL evlilik kredisi şartları açıklandı mı, hangi bankalar veriyor, başvuruları başladı mı?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların 15 Şubat'tan itibaren alınacağını belirterek, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" dedi.

EVİLİLİK KREDİSİ DETAYLARI || 150.000 bin TL evlilik kredisi şartları açıklandı mı, hangi bankalar veriyor, başvuruları başladı mı?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınacak.

Başvuru için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet sitesini işaret eden Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken para ile orantılı şekilde süreci yürüteceğiz."

EVİLİLİK KREDİSİ DETAYLARI || 150.000 bin TL evlilik kredisi şartları açıklandı mı, hangi bankalar veriyor, başvuruları başladı mı?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Göktaş, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" dedi.

6/6Başvuru için gerekli diğer şartların da yakın zamanda açıklanacağını belirten Göktaş, "Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacak, onların hizmetine sunacağız" dedi.

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