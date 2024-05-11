EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME SORGULAMA 2024 || Evlilik kredisi ilk ödeme ne zaman? Bakan Göktaş açıkladı!

"EN ÇOK BAŞVURU HATAY'DAN"

Biz pilot proje olarak tabiiki deprem bölgesinden başlattık. Gençlerimize motivasyon oluşturmak ve evlilik sürecinde destek olmak için bu fonu öncelikle pilot bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'in de Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden başladık. En çok başvuruyu da Hatay'dan aldık. Bugün itibariyle fona başvuran 8 bin 563 çiftimiz var. Bugüne kadar şartları sağlayan yaklaşık 2 bin 13 gencimize de evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi verdik. Gençlerimizden yoğun teşekkürlerimiz var. Hakikaten çok mutlular. Ve zamanla projeyi tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.