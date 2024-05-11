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Haberler Fotohaber EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME SORGULAMA 2024 || Evlilik kredisi ilk ödeme ne zaman? Bakan Göktaş açıkladı!
Giriş Tarihi: 11.05.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 10:17

EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME SORGULAMA 2024 || Evlilik kredisi ilk ödeme ne zaman? Bakan Göktaş açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evlilik kredisi hakkında ödeme tarihlerini açıkladı. Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği verileceği açıklanmış, ödeme tarihi ise açıklanmamıştı. 15-30 Nisan arasında resmi nikahını gerçekleştiren çiftlerin evlilik kredisi ödeme tarihleri belli oldu. Peki, Evlilik kredisi ilk ödeme ne zaman? İşte, Bakan Göktaş açıkladı!

EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME SORGULAMA 2024 || Evlilik kredisi ilk ödeme ne zaman? Bakan Göktaş açıkladı!

Evlilik kredisi yeni evlenecek olan çiftlerin gündeminde! Binlerce çiftin başvuruda bulunduğu kredi için ilk ödemeler gerçekleşecek. İlk etapta pilot proje olarak deprem bölgesinden başlatılan evlilik kredisi için Bakan Göktaş açıklamalarda bulundu! Peki, Evlilik kredisi ilk ödeme ne zaman?

EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME SORGULAMA 2024 || Evlilik kredisi ilk ödeme ne zaman? Bakan Göktaş açıkladı!

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerimizin kredi ödemeleri, 21 Mayıs itibarıyla hesaplarına geçmeye başlayacak." dedi.

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EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME SORGULAMA 2024 || Evlilik kredisi ilk ödeme ne zaman? Bakan Göktaş açıkladı!

Bakan Göktaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aile ve Gençlik Fonu'nu Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdik. Bu aslında Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önemin de en somut örneklerinden bir tanesi. Bu fonu biz kanunla birlikte hayata geçirdik.

EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME SORGULAMA 2024 || Evlilik kredisi ilk ödeme ne zaman? Bakan Göktaş açıkladı!

48 AY VADELİ 150 BİN TL KREDİ

Buradan öncelikle bu fonun kurulmasına destek olan bütün milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimizin aile kurmasını destekliyoruz. Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriyoruz. Bu oldukça büyük bir ilgi gördü ve görmeye devam ediyor.

EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME SORGULAMA 2024 || Evlilik kredisi ilk ödeme ne zaman? Bakan Göktaş açıkladı!

"EN ÇOK BAŞVURU HATAY'DAN"

Biz pilot proje olarak tabiiki deprem bölgesinden başlattık. Gençlerimize motivasyon oluşturmak ve evlilik sürecinde destek olmak için bu fonu öncelikle pilot bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'in de Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden başladık. En çok başvuruyu da Hatay'dan aldık. Bugün itibariyle fona başvuran 8 bin 563 çiftimiz var. Bugüne kadar şartları sağlayan yaklaşık 2 bin 13 gencimize de evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi verdik. Gençlerimizden yoğun teşekkürlerimiz var. Hakikaten çok mutlular. Ve zamanla projeyi tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

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