EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME SORGULAMA 2024 || Evlilik kredisi ilk ödeme ne zaman? Bakan Göktaş açıkladı!

Giriş Tarihi: 11.05.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
10:17
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evlilik kredisi hakkında ödeme tarihlerini açıkladı. Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği verileceği açıklanmış, ödeme tarihi ise açıklanmamıştı. 15-30 Nisan arasında resmi nikahını gerçekleştiren çiftlerin evlilik kredisi ödeme tarihleri belli oldu. Peki, Evlilik kredisi ilk ödeme ne zaman? İşte, Bakan Göktaş açıkladı!