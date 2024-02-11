Giriş Tarihi: 11.02.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
13:46
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI VE BAŞVURU EKRANI 2024: Resmi Gazete'de yayınlandı! Evlilik kredisi başvuruları ne zaman, kimler başvurulabilir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalışılan evlilik kredisinde gençlere müjdeli haber Bakan Göktaş'tan geldi. Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıklar tamamlandı ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Başvurular bakanlığın web sitesi aile.gov.tr üzerinden e devlet aracılığıyla yapılacak. Evlenecek gençler ise faizsiz kredi için başvuru tarihini ve şartları öğrenmek istiyor. Peki, evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, yaş sınırı var mı? İşte, detaylar…