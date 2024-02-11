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Haberler Fotohaber EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI VE BAŞVURU EKRANI 2024: Resmi Gazete'de yayınlandı! Evlilik kredisi başvuruları ne zaman, kimler başvurulabilir?
Giriş Tarihi: 11.02.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 13:46

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI VE BAŞVURU EKRANI 2024: Resmi Gazete'de yayınlandı! Evlilik kredisi başvuruları ne zaman, kimler başvurulabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalışılan evlilik kredisinde gençlere müjdeli haber Bakan Göktaş'tan geldi. Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıklar tamamlandı ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Başvurular bakanlığın web sitesi aile.gov.tr üzerinden e devlet aracılığıyla yapılacak. Evlenecek gençler ise faizsiz kredi için başvuru tarihini ve şartları öğrenmek istiyor. Peki, evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, yaş sınırı var mı? İşte, detaylar…

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI VE BAŞVURU EKRANI 2024: Resmi Gazete’de yayınlandı! Evlilik kredisi başvuruları ne zaman, kimler başvurulabilir?

Evlenmek isteyen gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği geliyor. Gençlerin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefleyen Aile ve gençlik Fonu Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Fondan yaralanmak isteyen gençlerin evlilik öncesi ve sonrası için eğitim hizmeti alması gerekiyor. Peki evlilik kredisi başvuruları ne zaman, kimler başvurulabilir? Ayrıntılar…

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI VE BAŞVURU EKRANI 2024: Resmi Gazete’de yayınlandı! Evlilik kredisi başvuruları ne zaman, kimler başvurulabilir?

EVLİLİK KREDİSİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLIYOR: RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, Aile ve Gençlik Fonu'nun çalışma usul ve esasları, fonun kaynakları ile fondan yapılacak kaynak aktarımlarına ilişkin hususlar belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurulan Fon ile aile müessesinin güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanması amaçlanıyor.

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EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI VE BAŞVURU EKRANI 2024: Resmi Gazete’de yayınlandı! Evlilik kredisi başvuruları ne zaman, kimler başvurulabilir?

Aile ve Gençlik Fonu Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşacak.

Fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat ile verilen diğer yetkileri kullanacak.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI VE BAŞVURU EKRANI 2024: Resmi Gazete’de yayınlandı! Evlilik kredisi başvuruları ne zaman, kimler başvurulabilir?

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hissesinin yüzde 20'si, Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hakkının yüzde 20'si, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlar, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlar ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış yardım ve hibelerden oluşuyor.

Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler, altışar aylık dönemler halinde kamuoyuyla paylaşılacak.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI VE BAŞVURU EKRANI 2024: Resmi Gazete’de yayınlandı! Evlilik kredisi başvuruları ne zaman, kimler başvurulabilir?

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Aile ve Gençlik Fonu için başvuruları 15 Şubat'tan itibaren alınacak.

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