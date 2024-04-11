EXXEN üyelik ücreti ne kadar, reklamlı ve reklamsız kaç TL? EXXEN spor paketi nasıl alınır, aylık deneme üyeliği var mı?

Giriş Tarihi: 11.04.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
11:25
EXXEN üyelik ücreti ve spor paketi alımı hakkında detaylar sporseverler tarafından ilgiyle inceleniyor. UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin taraftarları bugün ekran karşısında olacak. Bu sebeple EXXEN üyelik ücreti ne kadar, aylık ve yıllık kaç TL gibi sorular gündeme gelirken güncel fiyatlar belli oldu. İşte EXXEN spor paketi nasıl alınır, deneme üyeliği var mı gibi soruların yanıtı.