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Giriş Tarihi: 11.04.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 11:25

EXXEN üyelik ücreti ne kadar, reklamlı ve reklamsız kaç TL? EXXEN spor paketi nasıl alınır, aylık deneme üyeliği var mı?

EXXEN üyelik ücreti ve spor paketi alımı hakkında detaylar sporseverler tarafından ilgiyle inceleniyor. UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin taraftarları bugün ekran karşısında olacak. Bu sebeple EXXEN üyelik ücreti ne kadar, aylık ve yıllık kaç TL gibi sorular gündeme gelirken güncel fiyatlar belli oldu. İşte EXXEN spor paketi nasıl alınır, deneme üyeliği var mı gibi soruların yanıtı.

EXXEN üyelik ücreti ne kadar, reklamlı ve reklamsız kaç TL? EXXEN spor paketi nasıl alınır, aylık deneme üyeliği var mı?

UEFA Konferans Ligi kapsamında yarı finali hedefleyen Fenerbahçe'nin Olympiakos'la mücadelesi bu akşam gerçekleşecek. Futbolseverler, EXXEN üyelik ücreti ne kadar, aylık ve yıllık kaç TL gibi sorularla bu akşamki maçın oynanacağı platforma dair inceleme yapıyor. Fenerbahçe Olympiakos mücadelesini canlı takip etmek isteyenler EXXEN spor paketi için araştırmalarda bulunuyor. İşte EXXEN spor paketi nasıl alınır, deneme üyeliği var mı gibi soruların yanıtı.

EXXEN üyelik ücreti ne kadar, reklamlı ve reklamsız kaç TL? EXXEN spor paketi nasıl alınır, aylık deneme üyeliği var mı?

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Reklamlı Aylık Paket: 160.90 TL
Reklamsız Aylık Paket: 223.90 TL

Exxen + ExxenSpor şeklinde satılan aboneliklerde ise fiyatlar şöyle:

Reklamlı Aylık Paket: 327,90 TL
Reklamsız Aylık Paket: 390.90 TL

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EXXEN üyelik ücreti ne kadar, reklamlı ve reklamsız kaç TL? EXXEN spor paketi nasıl alınır, aylık deneme üyeliği var mı?

EXXEN SPOR PAKETİ NASIL ALINIR, DENEME ÜYELİĞİ VAR MI?

Tüketici Uygulama Mağazası üzerinden EXXEN uygulamasını indirerek ve uygulamaya girerek Aylık Abonelik seçebilmektedir. Abonelik ödemesi, Tüketici'nin ilgili Uygulama Mağazası hesabı üzerinden belirlemiş olduğu şifresi ile yapılmakta olup, ilgili Uygulama Mağazası'nda kayıtlı kredi kartından otomatik olarak tahsil edilmektedir. Bu kapsamda hizmet bedelleri EXXEN tarafından tahsil edilmemekte olup, EXXEN sistemine Tüketici tarafından herhangi bir banka veya kredi kartı bilgisi tanıtılmamaktadır.

EXXEN üyelik ücreti ne kadar, reklamlı ve reklamsız kaç TL? EXXEN spor paketi nasıl alınır, aylık deneme üyeliği var mı?
  • Üyelik işlemlerinizi internet üzerinden ya da SMS ile yapabilirsiniz.
  • İnternet üzerinden başvururken Exxen resmi adresine girmeniz gerekiyor.
  • Buradan Adınızı ve Soyadınızı yazmalısınız.
  • E posta bölümünü doldurmalısınız.
  • Üye ol kısmına tıklayın ve şifre oluşturun.
  • Abonelik seçeneğinde de paket seçin.
  • Ödeme seçenekleri arasından üyelik süresini seçin. Aylık ya da yıllık seçilebilir.
  • Bu işlemlerden sonra kart bilgilerini girerek ücret ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
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