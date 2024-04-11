EXXEN üyelik ücreti ne kadar, reklamlı ve reklamsız kaç TL? EXXEN spor paketi nasıl alınır, aylık deneme üyeliği var mı?

EXXEN SPOR PAKETİ NASIL ALINIR, DENEME ÜYELİĞİ VAR MI?

Tüketici Uygulama Mağazası üzerinden EXXEN uygulamasını indirerek ve uygulamaya girerek Aylık Abonelik seçebilmektedir. Abonelik ödemesi, Tüketici'nin ilgili Uygulama Mağazası hesabı üzerinden belirlemiş olduğu şifresi ile yapılmakta olup, ilgili Uygulama Mağazası'nda kayıtlı kredi kartından otomatik olarak tahsil edilmektedir. Bu kapsamda hizmet bedelleri EXXEN tarafından tahsil edilmemekte olup, EXXEN sistemine Tüketici tarafından herhangi bir banka veya kredi kartı bilgisi tanıtılmamaktadır.