EYT başvuru sonuçları: e devlet EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

EMEKLİLİK EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
EYT başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SGK tarafından paylaşılan videoya göre emeklilik başvurusu adımları şu şekilde:
turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazın.
Çıkan sonuçlarda 'gelir, aylık ödenek talep belgesi'nin verilmesi kısmına tıklayın.
Ardından ekrana gelen 'yeni başvuru' sekmesine tıklayın.
Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçin.
SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.
Seçim yaptıktan sonra altta yer alan 'başvur' butonuna tıklayın.
TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.
Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.
Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.
'Aylık alıyor mu?' sorusunu 'evet' ya da 'hayır' şeklinde yanıtlayın.
Sonraki aşamada ise 'ileri' butonuna tıklayın.
Ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.