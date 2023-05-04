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Haberler Fotohaber EYT başvuru sonuçları: e devlet EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 11:48

EYT başvuru sonuçları: e devlet EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının ardından EYT başvuru sonuçları sorgulanıyor. E devlet ve SMS üzerinden başvuru sonucu sorgulanabiliyor. Başvuru işlemini gerçekleştirenler EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur, açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca emekliliğe hak kazananlar ilk maaşlarını başvuru dilekçesi verilip süreç sona erdikten sonraki ay başından itibaren alabilecekler. Peki EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur? e devlet EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

EYT başvuru sonuçları: e devlet EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

EYT başvuru sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Evraklarını teslim edenlerin gözü kulağı ise sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, kaç günde açıklanır soruları araştırılıyor. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR prim gün sayısı hesabı sonrası SGK üzerinde mesai devam ediyor. İşte, EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı 2023

EYT başvuru sonuçları: e devlet EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

EYT BAŞVURU SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. EYT başvurusu yapanlar aldıkları evrak numarası ile başvuru durumunu kontrol edebilecek.

e-Devlet kapısında arama kısmına ''DYS (Doküman Yönetim Sistemi)'' yazarak çıkan ilk sonuca tıklayın ve ''Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip'' sayfasına gidin.

Ardından ''Yıl'' seçeneğini işaretleyerek ''Sorgula'' butonuna tıklayın.

Karşınıza, bu sene SGK'ya giden belgeleriniz çıkacak. Bu sayfa üzerinden başvuru durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet üzerinden emekliliğinizin onaylandığını gördükten sonra burada sizin için oluşturulan tahsis belgesinin çıkışını alarak işyerinize getirmelisiniz. Bu belgeyi verdikten sonra sizin yeniden SGDP ile işe girişiniz yapılacak ve çalışmaya devam edeceksiniz.

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EYT başvuru sonuçları: e devlet EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

Başvurunuzun onaylanmasından sonra maaşınız başvurduğunuz aydan sonraki aybaşından itibaren hesaplanacak.

Buna göre Mart ayında başvuranlar için 1 Nisan'dan itibaren maaş hesabı yapılacak. Maaşınızın yatırıldığını e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz.

Size verilen tahsis numarasının son rakamına göre de maaş ödeme gününüz belirlenecek. Buna göre de bir aylık maaş ve ödeme gününe kadar olan sürenin parası yatırılacak.

Örneğin ayın 20'sinde maaş alacak bir emekli için ilk ödemede bir maaş ve 20 günlük ücret yatacak.

İlk maaşınızı başvuruda belirttiğiniz banka ve şubesinden gidip alabilirsiniz. Burada isterseniz o banka ile devam edebilir isterseniz maaşınızı alacağınız bankayı e-Devlet üzerinden değiştirebilirsiniz. Bu işlemi ilk maaşınızı aldıktan sonra yapmalısınız.

EYT başvuru sonuçları: e devlet EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EYT başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sonuçların ilk başvurusunun yapılmasının ardından 1 hafta-15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca emekliliğe hak kazananlar ilk maaşlarını başvuru dilekçesi verilip süreç sona erdikten sonraki ay başından itibaren alabilecekler.

EYT başvuru sonuçları: e devlet EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

EMEKLİLİK EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SGK tarafından paylaşılan videoya göre emeklilik başvurusu adımları şu şekilde:

turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazın.

Çıkan sonuçlarda 'gelir, aylık ödenek talep belgesi'nin verilmesi kısmına tıklayın.

Ardından ekrana gelen 'yeni başvuru' sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçin.

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.

Seçim yaptıktan sonra altta yer alan 'başvur' butonuna tıklayın.

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

'Aylık alıyor mu?' sorusunu 'evet' ya da 'hayır' şeklinde yanıtlayın.

Sonraki aşamada ise 'ileri' butonuna tıklayın.

Ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.

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