EYT başvuru sonuçları: e devlet EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

Başvurunuzun onaylanmasından sonra maaşınız başvurduğunuz aydan sonraki aybaşından itibaren hesaplanacak.

Buna göre Mart ayında başvuranlar için 1 Nisan'dan itibaren maaş hesabı yapılacak. Maaşınızın yatırıldığını e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz.

Size verilen tahsis numarasının son rakamına göre de maaş ödeme gününüz belirlenecek. Buna göre de bir aylık maaş ve ödeme gününe kadar olan sürenin parası yatırılacak.

Örneğin ayın 20'sinde maaş alacak bir emekli için ilk ödemede bir maaş ve 20 günlük ücret yatacak.

İlk maaşınızı başvuruda belirttiğiniz banka ve şubesinden gidip alabilirsiniz. Burada isterseniz o banka ile devam edebilir isterseniz maaşınızı alacağınız bankayı e-Devlet üzerinden değiştirebilirsiniz. Bu işlemi ilk maaşınızı aldıktan sonra yapmalısınız.