Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EYT başvuru sonuçları E-devlet sorgula ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 24.04.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 10:37

EYT başvuru sonuçları E-devlet sorgula ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir?

EYT başvuru sonuçları sorgulaması devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi prim gün sayısını tamamlayanlar başvurularını gerçekleştirebiliyor. EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. Başvurularını tamamlayanlar EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki EYT başvuru sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 2023 E devlet SGK EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır?

EYT başvuru sonuçları E-devlet sorgula ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir?

EYT başvuru sorgulama işlemleri gündemde yer alıyor. EYT ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklisi olanlar 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Peki EYT başvuru sorgulama 2023 nasıl yapılır? SGK EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır?

EYT başvuru sonuçları E-devlet sorgula ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor.

Koşulları yerine getiren EYT'liler, müracaat işlemlerini e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT başvuru sonuçları E-devlet sorgula ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir?

BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyona ulaştı.

Başvuru yapanların bir kısmının işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre, 2 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak.

EYT başvuru sonuçları E-devlet sorgula ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir?

EMEKLİLİK EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SGK tarafından paylaşılan videoya göre emeklilik başvurusu adımları şu şekilde:

turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazın.

Çıkan sonuçlarda 'gelir, aylık ödenek talep belgesi'nin verilmesi kısmına tıklayın.

Ardından ekrana gelen 'yeni başvuru' sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçin.

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.

Seçim yaptıktan sonra altta yer alan 'başvur' butonuna tıklayın.

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

EYT başvuru sonuçları E-devlet sorgula ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir?

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

'Aylık alıyor mu?' sorusunu 'evet' ya da 'hayır' şeklinde yanıtlayın.

Sonraki aşamada ise 'ileri' butonuna tıklayın.

Ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.

SON DAKİKA