EYT başvuru sonuçları E-devlet sorgula ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir?

EYT başvuru sonuçları sorgulaması devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi prim gün sayısını tamamlayanlar başvurularını gerçekleştirebiliyor. EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. Başvurularını tamamlayanlar EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki EYT başvuru sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 2023 E devlet SGK EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır?