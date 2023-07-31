Giriş Tarihi: 31.07.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 11:07

Eyyam-ı Bahur nedir, ne demek, ne zaman yaşanacak? Türkiye "Eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkisine giriyor!

Türkiye, çarşamba gününden itibaren çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan "eyyam-ı bahur"un etkisine girecek. Uzman isimlerden yine peş peşe açıklamalar gelirken bu kapsamda "Eyyam-ı Bahur nedir, ne demek, ne zaman yaşanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor. Peki, Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne demek, ne zaman yaşanacak? İşte detaylar ve o tarihler.