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Haberler Fotohaber Eyyam-ı Bahur nedir, ne demek, ne zaman yaşanacak? Türkiye "Eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkisine giriyor!
Giriş Tarihi: 31.07.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 11:07

Eyyam-ı Bahur nedir, ne demek, ne zaman yaşanacak? Türkiye "Eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkisine giriyor!

Türkiye, çarşamba gününden itibaren çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan "eyyam-ı bahur"un etkisine girecek. Uzman isimlerden yine peş peşe açıklamalar gelirken bu kapsamda "Eyyam-ı Bahur nedir, ne demek, ne zaman yaşanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor. Peki, Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne demek, ne zaman yaşanacak? İşte detaylar ve o tarihler.

Eyyam-ı Bahur nedir, ne demek, ne zaman yaşanacak? Türkiye Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine giriyor!

Eyyam-ı Bahur sıcakları için uzmanlar Çarşamba gününü işaret etti. Meteoroloji'nin yayınladığı hava tahmin raporuna göre hafta başından itibaren hava sıcaklıkları yeniden artışa geçecek. Bu kapsamda peş peşe uyarılar gelirken "Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne demek, ne zaman yaşanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Eyyam-ı Bahur sıcakları ile ilgili o detaylar.

Eyyam-ı Bahur nedir, ne demek, ne zaman yaşanacak? Türkiye Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine giriyor!

2023 EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Son dakika haberine göre Türkiye'ye Arap yarımadasından Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor.

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Eyyam-ı Bahur sıcakları, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

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Eyyam-ı Bahur nedir, ne demek, ne zaman yaşanacak? Türkiye Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine giriyor!

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan Eyyam-ı Bahur, 2 Ağustos 2023 Çarşamba gününden itibaren ülkenin birçok yerinde etkili olacak.

İstanbul gibi sahil şeridinde yer alan şehirlerde, sıcaktan ziyade yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava yaratacak.

Eyyam-ı Bahur nedir, ne demek, ne zaman yaşanacak? Türkiye Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine giriyor!

EYYAM-I BAHUR NEDİR, NE DEMEK?

Eyyamıbahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer.

Eyyam-ı Bahur nedir, ne demek, ne zaman yaşanacak? Türkiye Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine giriyor!
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