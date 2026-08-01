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Giriş Tarihi: 01.08.2026 18:16 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 18:19

Eyyam-ı bahur nedir, ne zaman? Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor!

Yazın en kavurucu günlerini simgeleyen Eyyam-ı bahur sıcakları için meteorolojiden kritik uyarılar gelmeye başladı. Halk arasında "çöl sıcakları" olarak da bilinen bu dönem, çöl üzerinden gelen sıcak hava dalgalarıyla hayatı olumsuz etkiliyor. Peki, bu yıl Eyyam-ı bahur ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte yılın en sıcak günlerine dair merak edilen detaylar...

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Eyyam-ı bahur nedir, ne zaman? Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor!

Ağustos ayının girmesiyle birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaşmaya hazırlanıyor. Özellikle kıyı bölgelerde nem oranıyla birleşen aşırı sıcaklar, günlük yaşamı ve sağlığı riske sokacak boyutlara varabiliyor. Meteoroloji uzmanları önümüzdeki günlerde etkisini artıracak olan Eyyam-ı bahur dönemi için vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Eyyam-ı bahur nedir, ne zaman? Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor!

EYYAM-I BAHUR NEDİR VE NE ANLAMA GELİR?

Eyyam-ı bahur, Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade eden geleneksel bir terimdir. Kökeni Arapça'ya dayanan bu ifade, kelime anlamı olarak "sıcak günler" ya da "kavurucu sıcaklar" demektir.

Eski dönemlerde Sir Yıldızı'nın (Akrep veya Büyük Köpek Takımyıldızı'ndaki Sirius) Güneş ile aynı zamanda doğup batmasıyla bağdaştırılan bu dönem, günümüz meteorolojisinde Afrika ve Basra üzerinden gelen alçak basınç merkezli sıcak hava dalgaları olarak açıklanmaktadır.

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Eyyam-ı bahur nedir, ne zaman? Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor!

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR VE KAÇ GÜN SÜRER?

Her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başı arasında yaşanan bu doğa olayı, genellikle 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelir. Ancak küresel iklim değişiklikleri ve atmosferik dalgalanmalar nedeniyle bu tarihlerde birkaç günlük kaymalar yaşanabilmektedir.

Eyyam-ı bahur nedir, ne zaman? Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor!

Eyyam-ı bahur sıcaklıkları ortalama 6 ila 9 gün arasında etkisini sürdürür. Bu süreçte termometreler mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkabilir.

Türkiye'de bu dönemin etkisini 3 Ağustos itibarıyla göstermesi bekleniyor.

Eyyam-ı bahur nedir, ne zaman? Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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