Eyyam-ı bahur nedir, ne zaman? Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor!

EYYAM-I BAHUR NEDİR VE NE ANLAMA GELİR?

Eyyam-ı bahur, Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade eden geleneksel bir terimdir. Kökeni Arapça'ya dayanan bu ifade, kelime anlamı olarak "sıcak günler" ya da "kavurucu sıcaklar" demektir.

Eski dönemlerde Sir Yıldızı'nın (Akrep veya Büyük Köpek Takımyıldızı'ndaki Sirius) Güneş ile aynı zamanda doğup batmasıyla bağdaştırılan bu dönem, günümüz meteorolojisinde Afrika ve Basra üzerinden gelen alçak basınç merkezli sıcak hava dalgaları olarak açıklanmaktadır.