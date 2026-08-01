Giriş Tarihi: 01.08.2026 18:16
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 18:19
Eyyam-ı bahur nedir, ne zaman? Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor!
Yazın en kavurucu günlerini simgeleyen Eyyam-ı bahur sıcakları için meteorolojiden kritik uyarılar gelmeye başladı. Halk arasında "çöl sıcakları" olarak da bilinen bu dönem, çöl üzerinden gelen sıcak hava dalgalarıyla hayatı olumsuz etkiliyor. Peki, bu yıl Eyyam-ı bahur ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte yılın en sıcak günlerine dair merak edilen detaylar...