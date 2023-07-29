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Giriş Tarihi: 29.07.2023 20:35 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 20:35

Son Dakika Türkiye’ye Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! Eyyam-ı bahur sıcakları nedir, ne zaman başlayacak, hangi gün?

Son dakika haberi: Türkiye, yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı Eyyam-ı bahur'un etkisi altına giriyor. Cehennem Sıcakları olarak da bilinen kavurucu sıcaklar için tarih verildi. Bu gelişme sonrası Arapça bir kelime olan Eyyam-ı bahur nedir, ne demektir şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Özellikle yaşamı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası ve giderek artan nem nedeniyle vatandaşlar hava durumu nasıl olacak merak ediyor. Peki; Türkiye'de Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, Eyyam-ı bahur sıcakları için işaret edilen o tarih!

Eyyam-ı bahur sıcakları nedir, ne demektir? 2023 Türkiye’ye geliyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek soruları yanıt aramaya başladı. Gelen son dakika haberine göre, Eyyamı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika çöllerindeki kavurucu sıcakların rüzgarla birlikte Türkiye gibi kuzeyde kalan ülkelere gelmesiyle birlikte kuru sıcaklar oluşuyor. Özellikle Ağustos ayında aşırı derecede hissedilen kavurucu sıcaklar, tüm ülkeyi olumsuz etkileyecek. Bu noktada ise vatandaşlar Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman geliyor, kaç gün sürecek merak ediyor. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerinin yaşandığı bu dönem, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor. Peki, Eyyam-ı bahur nedir, ne demek, ne anlama geliyor? İşte, tüm merak edilenler…

Eyyam-ı bahur sıcakları nedir, ne demektir? 2023 Türkiye’ye geliyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

2023 EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Son dakika haberine göre Türkiye'ye Arap yarımadasından Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor.

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Eyyam-ı bahur sıcakları, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan Eyyam-ı bahur, 2 Ağustos 2023 Çarşamba gününden itibaren ülkenin birçok yerinde etkili olacak.

İstanbul gibi sahil şeridinde yer alan şehirlerde sıcaktan ziyade nemin fazla olacağı ve bunaltıcı hava yaşanacağı belirtildi.

Bazı kaynaklar Eyyam-ı bahur ayının ağustos başına kadar sürdüğünü belirtirken, ülkemizin bazı yerlerinde bu sıcaklar eylülün başına kadar sürüyor. Özellikle karasal iklime sahip olan Ege şehirleri, bu kavurucu sıcaktan sürekli etkileniyor.

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Eyyam-ı bahur sıcakları nedir, ne demektir? 2023 Türkiye’ye geliyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NEDİR, NE DEMEK?

Eyyam-ı bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir.

Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

Eyyam-ı bahur sıcakları nedir, ne demektir? 2023 Türkiye’ye geliyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

EYYAM-I BAHUR NEDİR, NE ZAMAN YAŞANIR?

Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince diēs caniculārēs olarak anılmaktaydı.

Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. (İngilizce: Dogdays, Almanca: Hundstage gibi...) Türkçe'de kullanılan Eyyam-ı bahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.

Eyyam-ı bahur sıcakları nedir, ne demektir? 2023 Türkiye’ye geliyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Romalılar, Eyyam-ı bahur günlerini diēs caniculārēs olarak adlandırır ve Sirius yıldızıyla sıcak havaları ilişkilendirirlerdi. Sirius'un içinde bulunduğu Büyük Köpek Takımyıldızı'ndan dolayı da Sirius'a da Köpek Yıldızı diyorlardı. Sirius'un görüldüğü tarihlerde kahverengi köpekler kurban ederek Sirius'u hoşnut etmeye çalışırlardı.

Antik Roma kültüründe Eyyam-ı bahur günleri 24 Temmuz-24 Ağustos günleri olarak kabul edilirdi. Bu tarihler Alman, Fransız ve İtayan kültürlerinde geçerlidir. Türk kültüründe bu tarih temmuz sonuyla ağustos ortaları arasında günler olarak kabul edilmektedir.

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