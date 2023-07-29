Son Dakika Türkiye’ye Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! Eyyam-ı bahur sıcakları nedir, ne zaman başlayacak, hangi gün?

Son dakika haberi: Türkiye, yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı Eyyam-ı bahur'un etkisi altına giriyor. Cehennem Sıcakları olarak da bilinen kavurucu sıcaklar için tarih verildi. Bu gelişme sonrası Arapça bir kelime olan Eyyam-ı bahur nedir, ne demektir şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Özellikle yaşamı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası ve giderek artan nem nedeniyle vatandaşlar hava durumu nasıl olacak merak ediyor. Peki; Türkiye'de Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, Eyyam-ı bahur sıcakları için işaret edilen o tarih!