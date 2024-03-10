Giriş Tarihi: 10.03.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
16:31
Ezandan sonra niyet edilir mi, geçerli olur mu? Diyanet ile sahurda ezan okunduktan sonra oruca niyet edilir mi?
Oruç ibadetini en doğru şekilde eda etmek isteyen İslam alemi; sahur, iftar vakitlerinde ve oruç sırasında dikkat etmesi gereken durumları öğrenmek istiyor. Bu noktada gözler Diyanet açıklamalarında. İmsak vakti geçtikten ezandan sonra niyet edilir mi, geçerli olur mu sorusu bu noktada araştırılıyor. Peki; sahurda ezan okunduktan sonra oruca niyet edilir mi ne zaman edilmesi gerekir? İşte, yanıtı!