Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ezandan sonra niyet edilir mi, geçerli olur mu? Diyanet ile sahurda ezan okunduktan sonra oruca niyet edilir mi?
Giriş Tarihi: 10.03.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 16:31

Ezandan sonra niyet edilir mi, geçerli olur mu? Diyanet ile sahurda ezan okunduktan sonra oruca niyet edilir mi?

Oruç ibadetini en doğru şekilde eda etmek isteyen İslam alemi; sahur, iftar vakitlerinde ve oruç sırasında dikkat etmesi gereken durumları öğrenmek istiyor. Bu noktada gözler Diyanet açıklamalarında. İmsak vakti geçtikten ezandan sonra niyet edilir mi, geçerli olur mu sorusu bu noktada araştırılıyor. Peki; sahurda ezan okunduktan sonra oruca niyet edilir mi ne zaman edilmesi gerekir? İşte, yanıtı!

Ezandan sonra niyet edilir mi, geçerli olur mu? Diyanet ile sahurda ezan okunduktan sonra oruca niyet edilir mi?

'Ezandan sonra niyet edilir mi' oruç ile ilgili en çok araştırılan konular arasında. Orucu bozan, bozmayan ve şüpheye düşüren konulara dair sorular, Din İşleri Yüksek Kurulunca yanıtlanıyor. Oruca niyet etmenin hükmü de bu bağlamda gündemde. Peki; ezan okunduktan sonra niyet edilir mi?

Ezandan sonra niyet edilir mi, geçerli olur mu? Diyanet ile sahurda ezan okunduktan sonra oruca niyet edilir mi?

SAHURDA EZANDAN SONRA NİYET EDİLİR Mİ?

Diyanet açıklaması ile soru şöyle yanıtlanıyor:

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ezandan sonra niyet edilir mi, geçerli olur mu? Diyanet ile sahurda ezan okunduktan sonra oruca niyet edilir mi?

Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

Ezandan sonra niyet edilir mi, geçerli olur mu? Diyanet ile sahurda ezan okunduktan sonra oruca niyet edilir mi?

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Ezandan sonra niyet edilir mi, geçerli olur mu? Diyanet ile sahurda ezan okunduktan sonra oruca niyet edilir mi?

Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).

SON DAKİKA