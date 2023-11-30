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Haberler Fotohaber FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU || 2023-2024 Evlilik kredisi şartları nedir, yaş sınırı ve gelir şartı var mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 08:10

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU || 2023-2024 Evlilik kredisi şartları nedir, yaş sınırı ve gelir şartı var mı, son durum ne?

Aile ve Gençlik fonu TBMM'de kabul görmesinin ardından Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni evlenecekler çiftlere ilaç gibi gelecek faizsiz evlilik kredisinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aile Ve Gençlik fonuyla ilk etapta deprem bölgesinde başlaması beklenen 150 Bin TL'lik 0 faizli, 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi için başvuru şartları ve detayları şekilleniyor. Peki, Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? 2023-2024 Evlilik kredisi şartları nedir, gelir şartı var mı? İşte, tüm detaylar ve gelişmeler…

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU || 2023-2024 Evlilik kredisi şartları nedir, yaş sınırı ve gelir şartı var mı, son durum ne?

Aile ve Gençlik Fonunun kabul görmesinin ardından, evlilik kredisi için gelişmelerin hız kazanması bekleniyor. Evlilik kredisi için desteği Aile ve Gençlik Bankası sağlayacak. Bu durumda ise Ocak ayı gelmeden, aralık ayının sonuna kadar faizsiz evlilik kredisi için şartların belli olmasıyla birlikte, kayıt için başvuru ekranın da açılması bekleniyor. Peki, evlilik kredisi başvuru ekranı ne zaman açılacak? Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte, konu hakkında açıklamalar ve detayları...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU || 2023-2024 Evlilik kredisi şartları nedir, yaş sınırı ve gelir şartı var mı, son durum ne?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Gençlere faizsiz kredinin, girişimcilik desteğinin, evlilik kredisi ile aile desteklerinin teklifleri oluşturulacak Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin kabul edilmesinin ardından, karar resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU || 2023-2024 Evlilik kredisi şartları nedir, yaş sınırı ve gelir şartı var mı, son durum ne?

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI!

Mahinur Özdemir Göktaş "Meclise gönderdik, top mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi." açıklamasında bulundu.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU || 2023-2024 Evlilik kredisi şartları nedir, yaş sınırı ve gelir şartı var mı, son durum ne?

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre kesin olmamakla birlikte şartların ilk etapta şu şekilde olması bekleniyor

Evlilik kredisi ilk önce pilot bölgede başlayacak,

Yaş sınırı (18-27),

Gelir kriteri,

Belli suçlara bulaşmamış olmak gibi birçok kriter geçerli olacak!

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU || 2023-2024 Evlilik kredisi şartları nedir, yaş sınırı ve gelir şartı var mı, son durum ne?

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Evlilik kredisi başvuru tarihi henüz belli değil. Yasal düzenleme sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak fon hazırlığı sonrasında başvurular başlayacak. Fon hazırlığının yılbaşına kadar tamamlanması ve faizsiz evlilik kredisi başvurularının Aralık ya da Ocak ayında verilmesi bekleniyor.

Evlilik kredisi ile ilgili yasal düzenlemenin yeni torba yasa ile beraber gelmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.

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