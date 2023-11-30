FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU || 2023-2024 Evlilik kredisi şartları nedir, yaş sınırı ve gelir şartı var mı, son durum ne?

Aile ve Gençlik fonu TBMM'de kabul görmesinin ardından Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni evlenecekler çiftlere ilaç gibi gelecek faizsiz evlilik kredisinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aile Ve Gençlik fonuyla ilk etapta deprem bölgesinde başlaması beklenen 150 Bin TL'lik 0 faizli, 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi için başvuru şartları ve detayları şekilleniyor. Peki, Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? 2023-2024 Evlilik kredisi şartları nedir, gelir şartı var mı? İşte, tüm detaylar ve gelişmeler…