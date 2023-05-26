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Haberler Fotohaber FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 150 bin TL'lik yeni evlenenlere evlilik kredisi veren bankalar hangileri, şartları ne, yaş sınırı kaç?
Giriş Tarihi: 26.05.2023 22:36 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 22:36

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 150 bin TL'lik yeni evlenenlere evlilik kredisi veren bankalar hangileri, şartları ne, yaş sınırı kaç?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programlarda faizsiz evlilik kredisi müjdesi sonrası vatandaşlar, "evlilik kredisi şartları, yaş sınırı ve taksit sayısı" aratılmakta. Aile ve Gençlik Bankası kurularak yeni evlenen çiftlere faizsiz evlilik kredisi verilecek. AK Parti Seçim Beyannamesi'nde yer alan 150 bin TL evlilik kredisi veren bankalar, gündemdeki yerini almışı durumda. Peki, evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, nereden? Evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte konu hakkında son dakika detayları

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 150 bin TL’lik yeni evlenenlere evlilik kredisi veren bankalar hangileri, şartları ne, yaş sınırı kaç?

Evlilik kredisi şartları 2023 sıklıkla yanıt aranıyor. Evlilik kredisi 150 bin TL miktarında gençlere ve yeni evlenenlere verilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde 150 bin TL evlilik kredisi vaadinde bulundu. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? İşte konu hakkında detaylar

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 150 bin TL’lik yeni evlenenlere evlilik kredisi veren bankalar hangileri, şartları ne, yaş sınırı kaç?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 150 bin TL’lik yeni evlenenlere evlilik kredisi veren bankalar hangileri, şartları ne, yaş sınırı kaç?

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 150 bin TL’lik yeni evlenenlere evlilik kredisi veren bankalar hangileri, şartları ne, yaş sınırı kaç?

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 150 bin TL’lik yeni evlenenlere evlilik kredisi veren bankalar hangileri, şartları ne, yaş sınırı kaç?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU: FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

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