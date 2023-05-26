FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 150 bin TL’lik yeni evlenenlere evlilik kredisi veren bankalar hangileri, şartları ne, yaş sınırı kaç?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programlarda faizsiz evlilik kredisi müjdesi sonrası vatandaşlar, "evlilik kredisi şartları, yaş sınırı ve taksit sayısı" aratılmakta. Aile ve Gençlik Bankası kurularak yeni evlenen çiftlere faizsiz evlilik kredisi verilecek. AK Parti Seçim Beyannamesi'nde yer alan 150 bin TL evlilik kredisi veren bankalar, gündemdeki yerini almışı durumda. Peki, evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, nereden? Evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte konu hakkında son dakika detayları