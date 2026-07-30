FB Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, 3. eleme turunda Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, play-off turuna bir adım daha yaklaşmak için kritik mücadelede sahaya çıkacak. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise maçın tarihi, saati ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor.