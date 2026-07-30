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FB Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 08:04
FB Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi Sturm Graz oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği eşleşme öncesinde maç programı da merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?