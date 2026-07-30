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Giriş Tarihi: 30.07.2026 08:04

FB Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi Sturm Graz oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği eşleşme öncesinde maç programı da merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FB Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, 3. eleme turunda Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, play-off turuna bir adım daha yaklaşmak için kritik mücadelede sahaya çıkacak. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise maçın tarihi, saati ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor.

FB Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçı 4-5 Temmuz, rövanş maçı ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.

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FB Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu turu geçen ekip adını play-off turuna yazdıracak. Play-off turunu da geçen lig aşamasına kalacak.

FB Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA

Fenerbahçe - Sturm Graz maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal henüz açıklanmadı.

FB Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eşleşmenin ilk maçı Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş ise Avustuya'da yapılacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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