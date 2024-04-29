FED FAİZ KARARI ARAŞTILIYOR | 2024 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası(FED) toplantısı faiz kararı araştırılıyor. Altın ve dolar başta olmak üzere kripto para ve borsada dünya piyasalarına etki edecek olan ABD Merkez Banası (FED), nisan faiz kararını belirlemek üzere toplanacak. Mart ayında açıklanan karara göre federal fonlama faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit kaldı. Peki, Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?