Giriş Tarihi: 29.04.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
15:13
FED FAİZ KARARI ARAŞTILIYOR | 2024 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?
ABD Merkez Bankası (FED) Nisan ayı faiz kararı bekleniyor. Yatırımcılar yeni kararın piyasaya nasıl yansıyacağını araştırıyorlar. Piyasaya yön verecek altın, dolar, borsa, kripto ve para borsasını belirleyecek olan FED 2024 faiz kararı yakından takip ediliyor. FED üyeleri açıklamalarıyla gündeme gelirken, bu ay da FED'in faiz indirim beklentilerinde erteleme ön görülüyor. Nisan ayı kararı için beklentiler sürerken araştırmalar başladı. Peki, Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?