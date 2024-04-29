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Haberler Fotohaber FED FAİZ KARARI ARAŞTILIYOR | 2024 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 15:13

FED FAİZ KARARI ARAŞTILIYOR | 2024 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED) Nisan ayı faiz kararı bekleniyor. Yatırımcılar yeni kararın piyasaya nasıl yansıyacağını araştırıyorlar. Piyasaya yön verecek altın, dolar, borsa, kripto ve para borsasını belirleyecek olan FED 2024 faiz kararı yakından takip ediliyor. FED üyeleri açıklamalarıyla gündeme gelirken, bu ay da FED'in faiz indirim beklentilerinde erteleme ön görülüyor. Nisan ayı kararı için beklentiler sürerken araştırmalar başladı. Peki, Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI ARAŞTILIYOR | 2024 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası(FED) toplantısı faiz kararı araştırılıyor. Altın ve dolar başta olmak üzere kripto para ve borsada dünya piyasalarına etki edecek olan ABD Merkez Banası (FED), nisan faiz kararını belirlemek üzere toplanacak. Mart ayında açıklanan karara göre federal fonlama faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit kaldı. Peki, Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI ARAŞTILIYOR | 2024 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

FED NİSAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı FED faiz kararı için toplantı 30 Nisan ve 1 Mayıs günlerinde gerçekleştirilecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 1 Mayıs saat 21:00-22:00 arasında paylaşılacak.

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FED FAİZ KARARI ARAŞTILIYOR | 2024 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

FED MART FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısından federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı.

FED FAİZ KARARI ARAŞTILIYOR | 2024 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ

Fed 2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Kalan ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri ise şu şekilde;

30 Nisan-1 Mayıs 2024,

11-12 Haziran 2024,

30-31 Temmuz 2024,

17-18 Eylül 2024,

6-7 Kasım 2024,

17-18 Aralık 2024.

FED FAİZ KARARI ARAŞTILIYOR | 2024 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

FED YÖNETİCİSİNDEN FAİZ MESAJI

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, Fed'in faiz oranını indirmeyi düşünmek için zamanı olmadığını söyledi. Bowman, ABD'de enflasyondaki gerilemenin durması halinde daha fazla faiz artırımının masada olabileceğini ifade etti.

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