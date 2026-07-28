Fed faiz kararı için geri sayım! Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın temmuz ayı toplantısından çıkacak karara odaklandı. Temmuz 2026 Fed faiz kararı, yatırımcıların yakından izlediği başlıca gelişmeler arasında yer alıyor. Faiz kararının yanı sıra toplantı sonrası yapılacak açıklamalar da dolar, altın ve borsa piyasalarındaki olası etkileri nedeniyle dikkatle takip ediliyor.