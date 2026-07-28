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Haberler Fotohaber Fed faiz kararı için geri sayım! Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:22

Fed faiz kararı için geri sayım! Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?

ABD Merkez Bankası'nın temmuz ayı faiz toplantısı öncesinde küresel piyasalarda bekleyiş sürüyor. Temmuz 2026 Fed faiz kararı, yatırımcıların en yakından izlediği gelişmeler arasında bulunuyor. Açıklanacak kararın döviz kurları, altın fiyatları ve borsalara olası yansımaları merak edilirken, toplantı takvimi ve piyasa beklentileri de yakından takip ediliyor.

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Fed faiz kararı için geri sayım! Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın temmuz ayı toplantısından çıkacak karara odaklandı. Temmuz 2026 Fed faiz kararı, yatırımcıların yakından izlediği başlıca gelişmeler arasında yer alıyor. Faiz kararının yanı sıra toplantı sonrası yapılacak açıklamalar da dolar, altın ve borsa piyasalarındaki olası etkileri nedeniyle dikkatle takip ediliyor.

Fed faiz kararı için geri sayım! Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?

FED FAİZ TEMMUZ 2026 KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in Temmuz ayı faiz toplantısı 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantıda alınan faiz kararı Türkiye saatiyle 21.00'de kamuoyuna duyurulacak.

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Fed faiz kararı için geri sayım! Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?

Fed faiz kararının ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın saat 21.30'da kameraların karşısına geçerek para politikasının seyrine ve ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Fed faiz kararı için geri sayım! Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE, FAİZ İNDİRİMİ YAPILIR MI?

Para piyasalarındaki mevcut fiyatlamalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül toplantısında faiz artırımına gideceği yönündeki beklentinin güçlü olduğunu gösteriyor.

Fed faiz kararı için geri sayım! Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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