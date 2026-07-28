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Fed faiz kararı için geri sayım! Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:22
Fed faiz kararı için geri sayım! Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?
ABD Merkez Bankası'nın temmuz ayı faiz toplantısı öncesinde küresel piyasalarda bekleyiş sürüyor. Temmuz 2026 Fed faiz kararı, yatırımcıların en yakından izlediği gelişmeler arasında bulunuyor. Açıklanacak kararın döviz kurları, altın fiyatları ve borsalara olası yansımaları merak edilirken, toplantı takvimi ve piyasa beklentileri de yakından takip ediliyor.