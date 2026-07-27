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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Temmuz ayı FED faizi açıklanıyor! İşte beklenti
Giriş Tarihi: 27.07.2026 15:36
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 15:38
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Temmuz ayı FED faizi açıklanıyor! İşte beklenti
Küresel piyasaların kilitlendiği 2026 Temmuz ayı FED faiz kararı için kritik geri sayım tamamlanıyor. ABD Merkez Bankası'nın alacağı kritik karar; dolar endeksi, altın fiyatları, kripto paralar ve piyasalar üzerinde doğrudan belirleyici bir etki yaratacak. Peki, FED faizi ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve beklentiler ne yönde?