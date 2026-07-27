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Haberler Fotohaber FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Temmuz ayı FED faizi açıklanıyor! İşte beklenti
Giriş Tarihi: 27.07.2026 15:36 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 15:38

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Temmuz ayı FED faizi açıklanıyor! İşte beklenti

Küresel piyasaların kilitlendiği 2026 Temmuz ayı FED faiz kararı için kritik geri sayım tamamlanıyor. ABD Merkez Bankası'nın alacağı kritik karar; dolar endeksi, altın fiyatları, kripto paralar ve piyasalar üzerinde doğrudan belirleyici bir etki yaratacak. Peki, FED faizi ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve beklentiler ne yönde?

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Temmuz ayı FED faizi açıklanıyor! İşte beklenti

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri, yılın ortasındaki bu önemli para politikası toplantısında enflasyon verileri ile istihdam piyasasındaki son gelişmeleri masaya yatırıyor. Faiz oranlarında sabit tutma ya da olası bir indirim senaryosunun oylanacağı oturumun ardından yapılacak sözlü yönlendirmeler merakla bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Temmuz ayı FED faizi açıklanıyor! İşte beklenti

TEMMUZ 2026 FED TOPLANTISI HANGİ TARİHTE VE SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

ABD Merkez Bankası (FED), Temmuz ayı para politikası değerlendirmesi için 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde iki gün sürecek kritik FOMC toplantısını gerçekleştiriyor.

Alınan faiz kararı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Türkiye saati ile (TSİ) 21:00'de yazılı bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulacak.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Temmuz ayı FED faizi açıklanıyor! İşte beklenti

PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE, FAİZ İNDİRİMİ GELİR Mİ?

Temmuz toplantısı öncesinde küresel finans analistleri ve vadeli işlem piyasaları çift yönlü bir senaryoyu fiyatlıyor. ABD'de son aylarda açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin kademeli olarak gerilemesi, gevşeme politikası beklentilerini canlı tutuyor.

Bununla birlikte, iş gücü piyasasındaki direnç ve çekirdek enflasyondaki yapışkanlık, FED'in faizleri mevcut aralıkta sabit tutma olasılığını da masada tutuyor. Ekonomistlerin ağırlıklı görüşü, bu toplantının ana faiz oranından ziyade Eylül ve dördüncü çeyrek toplantılarına dair güçlü sinyaller içereceği yönünde.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Temmuz ayı FED faizi açıklanıyor! İşte beklenti

2026 YILI KALAN FED TOPLANTI TAKVİMİ

Temmuz ayı oturumunun tamamlanmasının ardından FED, 2026 yılı sonuna kadar 3 kez daha para politikası kararı almak üzere toplanacak:

15 - 16 Eylül 2026

27 - 28 Ekim 2026

8 - 9 Aralık 2026

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Temmuz ayı FED faizi açıklanıyor! İşte beklenti
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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