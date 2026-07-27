FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Temmuz ayı FED faizi açıklanıyor! İşte beklenti

PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE, FAİZ İNDİRİMİ GELİR Mİ?

Temmuz toplantısı öncesinde küresel finans analistleri ve vadeli işlem piyasaları çift yönlü bir senaryoyu fiyatlıyor. ABD'de son aylarda açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin kademeli olarak gerilemesi, gevşeme politikası beklentilerini canlı tutuyor.

Bununla birlikte, iş gücü piyasasındaki direnç ve çekirdek enflasyondaki yapışkanlık, FED'in faizleri mevcut aralıkta sabit tutma olasılığını da masada tutuyor. Ekonomistlerin ağırlıklı görüşü, bu toplantının ana faiz oranından ziyade Eylül ve dördüncü çeyrek toplantılarına dair güçlü sinyaller içereceği yönünde.