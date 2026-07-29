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Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:42

FED faiz kararı açıklanıyor! 2026 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi bekleniyor mu?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) temmuz ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların yakından takip ettiği toplantı öncesinde yatırımcılar ve ekonomistler, politika faizinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına odaklandı. Kararın açıklanacağı saat ve faiz indirimi beklentileri piyasaların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

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FED faiz kararı açıklanıyor! 2026 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi bekleniyor mu?

Temmuz ayı FED faiz kararı, başta altın, dolar, borsa ve kripto para piyasaları olmak üzere küresel finans piyasaları üzerinde etkili olması beklenen gelişmeler arasında bulunuyor. Faiz kararının açıklanacağı tarih ve saat ile toplantıdan çıkacak mesajlar, yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, olası faiz indirimi beklentileri de gündemdeki yerini koruyor.

FED faiz kararı açıklanıyor! 2026 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi bekleniyor mu?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı FED toplantısı, 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak.

İki günlük değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından alınan FED faiz kararı, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

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FED faiz kararı açıklanıyor! 2026 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi bekleniyor mu?

FED FAİZ TEMMUZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistler, Fed'in faiz kararının yanı sıra Başkan Kevin Warsh'ın toplantı sonrasında vereceği mesajların da yılın kalan dönemine yönelik para politikası beklentileri açısından belirleyici olacağını ifade ediyor. Enflasyon görünümü ve olası faiz indirimi sürecine dair yapılacak değerlendirmelerin, altın, döviz ve hisse senedi piyasalarında yeni hareketliliğe yol açabileceği öngörülüyor.

FED faiz kararı açıklanıyor! 2026 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi bekleniyor mu?

FED HAZİRAN FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (FED), Haziran 2026 toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

Böylece FED, 2026 yılında gerçekleştirdiği Ocak, Mart ve Nisan toplantılarının ardından Haziran ayında da faizlerde değişikliğe gitmedi. Karar, piyasa beklentileriyle büyük ölçüde örtüştü.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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