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FED faiz kararı açıklanıyor! 2026 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi bekleniyor mu?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:42
FED faiz kararı açıklanıyor! 2026 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi bekleniyor mu?
ABD Merkez Bankası'nın (FED) temmuz ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların yakından takip ettiği toplantı öncesinde yatırımcılar ve ekonomistler, politika faizinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına odaklandı. Kararın açıklanacağı saat ve faiz indirimi beklentileri piyasaların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.