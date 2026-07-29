FED faiz kararı açıklanıyor! 2026 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi bekleniyor mu?

Temmuz ayı FED faiz kararı, başta altın, dolar, borsa ve kripto para piyasaları olmak üzere küresel finans piyasaları üzerinde etkili olması beklenen gelişmeler arasında bulunuyor. Faiz kararının açıklanacağı tarih ve saat ile toplantıdan çıkacak mesajlar, yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, olası faiz indirimi beklentileri de gündemdeki yerini koruyor.