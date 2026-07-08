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Haberler Fotohaber Fenerbahçe - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı takvimi
Giriş Tarihi: 08.07.2026 11:32 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 11:34

Fenerbahçe - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı takvimi

Yeni sezon öncesi Avusturya'da kampa giren sarı-lacivertlilerin ilk ciddi sınavı için nefesler tutuldu. Taraftarların heyecanla beklediği Fenerbahçe Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesi takımın son durumunu gösterecek mücadelenin tüm detayları takip ediliyor.

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Fenerbahçe - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı takvimi

Avrupa sahnesi ve Süper Lig'de mutlak başarı hedefleyen Fenerbahçe, yurt dışı hazırlık kampı kapsamında ilk hazırlık maçına çıkıyor. Avusturya ekibi Admira Wacker ile kozlarını paylaşacak olan kanaryanın bu kritik müsabakası, teknik heyete yeni transferleri ve taktiksel varyasyonları sahada doğrudan gözlemleme şansı tanıyacak.

Fenerbahçe - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı takvimi

FENERBAHÇE - ADMİRA WACKER MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz kentinde sürdüren Fenerbahçe, kamptaki ilk hazırlık maçını bugün oynuyor. Sarı-lacivertli ekibin Admira Wacker ile karşı karşıya geleceği bu önemli hazırlık mücadelesi 8 Temmuz Çarşamba (Bugün) Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak. Takımın fiziksel durumunu ve taktiksel uyumunu test edecek müsabaka, Avusturya kampının en kritik virajlarından biri olarak görülüyor.

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Fenerbahçe - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı takvimi

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Gurbetçi taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadele, Linz'de bulunan Raiffeisen Arena'da oynanacak. Ekran başındaki futbolseverlerin merakla araştırdığı yayıncı kuruluş ise netlik kazandı. Fenerbahçe - Admira Wacker hazırlık maçı, TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Fenerbahçe - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı takvimi

SARI-LACİVERTLİLERİN TEMMUZ 2026 HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuna kadar tamamen hazır hale gelmek isteyen Fenerbahçe, Avusturya kampı boyunca yoğun bir maç trafiğine girecek. Takımın planlanan hazırlık maçı takvimi şu şekilde şekillendi:

  • 8 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Admira Wacker (TSİ 20.30)
  • 11 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Pogoń Szczecin (TSİ 17.00)
  • 14 Temmuz Salı: LASK - Fenerbahçe (TSİ 20.30)
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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