Fenerbahçe - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı takvimi

FENERBAHÇE - ADMİRA WACKER MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz kentinde sürdüren Fenerbahçe, kamptaki ilk hazırlık maçını bugün oynuyor. Sarı-lacivertli ekibin Admira Wacker ile karşı karşıya geleceği bu önemli hazırlık mücadelesi 8 Temmuz Çarşamba (Bugün) Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak. Takımın fiziksel durumunu ve taktiksel uyumunu test edecek müsabaka, Avusturya kampının en kritik virajlarından biri olarak görülüyor.