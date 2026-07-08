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Fenerbahçe - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı takvimi
Giriş Tarihi: 08.07.2026 11:32
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 11:34
Fenerbahçe - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı takvimi
Yeni sezon öncesi Avusturya'da kampa giren sarı-lacivertlilerin ilk ciddi sınavı için nefesler tutuldu. Taraftarların heyecanla beklediği Fenerbahçe Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesi takımın son durumunu gösterecek mücadelenin tüm detayları takip ediliyor.