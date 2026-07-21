Fenerbahçe - Gornik Zabrze Maçı Canlı İzle: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı izle

FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi kendi sahasında konuk edecek. Heyecan dolu bu karşılaşma 21 Temmuz 2026 Salı bugün oynanacak ve Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

İşte bu kritik karşılaşmanın yayın bilgileri;