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Haberler Fotohaber Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Maçı İçin Geri Sayım!
Giriş Tarihi: 21.07.2026 20:33

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Maçı İçin Geri Sayım!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi heyecanla bekleyen taraftarlar sorgulama yapmaya başladı. Peki; "Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" İşte kritik mücadelenin detayları...

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Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Maçı İçin Geri Sayım!

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk mücadelesi Górnik Zabrze ile maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan Devler Ligi'nde gruplara kalabilmek ve galibiyet için sahaya çıkıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı tarih, saat ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer aldı.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Maçı İçin Geri Sayım!

FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi kendi sahasında konuk edecek. Heyecan dolu bu karşılaşma 21 Temmuz 2026 Salı bugün oynanacak ve Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

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Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Maçı İçin Geri Sayım!

FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverin ekran başına kilitleneceği Fenerbahçe - Gornik Zabrze Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı TV100'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Maçı İçin Geri Sayım!

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE VEYA GEÇMEZSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe, Górnik Zabrze takımını elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımına elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunda Twente-Ferencvaros maçının galibiyle eşleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 4-5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos'ta oynanacak.Sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna kalması halinde ilk karşılaşmasını kendi sahasında yapacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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