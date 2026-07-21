Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Maçı İçin Geri Sayım!

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk mücadelesi Górnik Zabrze ile maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan Devler Ligi'nde gruplara kalabilmek ve galibiyet için sahaya çıkıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı tarih, saat ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer aldı.