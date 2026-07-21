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Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Maçı İçin Geri Sayım!
Giriş Tarihi: 21.07.2026 20:33
Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Maçı İçin Geri Sayım!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi heyecanla bekleyen taraftarlar sorgulama yapmaya başladı. Peki; "Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" İşte kritik mücadelenin detayları...