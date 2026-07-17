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Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor!
Giriş Tarihi: 17.07.2026 21:14
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 21:18
Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin ilk maç takvimi netleşti. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği kritik mücadelenin detayları, başlama saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu. Kadıköy'deki zorlu randevu için nefesler tutuldu. Peki; Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?