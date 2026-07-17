Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor!

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Turun galibini belirleyecek ve bir üst tura adını yazdıracak takımı ilan edecek olan rövanş mücadelesi ise Polonya'da oynanacak. Fenerbahçe ile Górnik Zabrze arasındaki ikinci randevu 2 Temmuz 2026 Çarşamba günü Stadion im. Ernesta Pohla'da gerçekleştirilecek.