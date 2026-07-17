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Haberler Fotohaber Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor!
Giriş Tarihi: 17.07.2026 21:14 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 21:18

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin ilk maç takvimi netleşti. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği kritik mücadelenin detayları, başlama saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu. Kadıköy'deki zorlu randevu için nefesler tutuldu. Peki; Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor!

Sarı-lacivertli temsilcimiz, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan Devler Ligi'nde gruplara kalabilmek için ilk ciddi sınavına çıkıyor. Polonya temsilcisi karşısında tur avantajını elde etmek isteyen Fenerbahçe, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Futbolseverler ise bu dev karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor!

FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi kendi sahasında konuk edecek. Heyecan dolu bu karşılaşma 21 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Kadıköy Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde basacak ilk düdükle başlayacak olan mücadele, Türkiye saati ile 21.00'de ekranlara gelecek.

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Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor!

FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Milyonlarca futbolseverin ekran başına kilitleneceği bu kritik müsabakanın yayıncı kuruluşu henüz netleşmedi. Fenerbahçe - Gornik Zabrze Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının şifresiz ekranlara gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor!

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Turun galibini belirleyecek ve bir üst tura adını yazdıracak takımı ilan edecek olan rövanş mücadelesi ise Polonya'da oynanacak. Fenerbahçe ile Górnik Zabrze arasındaki ikinci randevu 2 Temmuz 2026 Çarşamba günü Stadion im. Ernesta Pohla'da gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor!

Fenerbahçe'nin, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri de belli oldu:

  • Union Saint-Gilloise
  • Sparta Prag
  • Sturm Graz
  • Hearts
  • NEC Nijmegen
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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