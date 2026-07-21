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Haberler Fotohaber Fenerbahçe - Górnik Zabrze Maç Sonu: Fenerbahçe - Górnik Zabrze maçı kaç kaç bitti?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 23:23 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 23:26

Fenerbahçe - Górnik Zabrze Maç Sonu: Fenerbahçe - Górnik Zabrze maçı kaç kaç bitti?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi evinde konuk etti. Maçın ardından sporseverlerin arama motorlarında yoğun bir şekilde sorguladığı "Fenerbahçe Górnik Zabrze maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?" soruları ön plana çıktı. İşte merak edilem tüm cevaplar...

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Fenerbahçe - Górnik Zabrze Maç Sonu: Fenerbahçe - Górnik Zabrze maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk ayağında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivert taraftar tarafından yakından takip edilen bu mücadele ile "Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı sonu" sorgulamaları gündeme geldi. Böylece kritik müadelenin galibi ön plana çıktı.

Fenerbahçe - Górnik Zabrze Maç Sonu: Fenerbahçe - Górnik Zabrze maçı kaç kaç bitti?

FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE MAÇI TAMAMLANDI!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi kendi sahasında konuk etti. Heyecan dolu bu karşılaşma 21 Temmuz 2026 Salı günü ve Türkiye saati ile 21.00'de oynandı.

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Fenerbahçe - Górnik Zabrze Maç Sonu: Fenerbahçe - Górnik Zabrze maçı kaç kaç bitti?

FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 37. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

Fenerbahçe - Górnik Zabrze Maç Sonu: Fenerbahçe - Górnik Zabrze maçı kaç kaç bitti?

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasındaki rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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