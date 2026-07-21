Fenerbahçe - Górnik Zabrze Maç Sonu: Fenerbahçe - Górnik Zabrze maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk ayağında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivert taraftar tarafından yakından takip edilen bu mücadele ile "Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı sonu" sorgulamaları gündeme geldi. Böylece kritik müadelenin galibi ön plana çıktı.