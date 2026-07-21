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Fenerbahçe - Górnik Zabrze Maç Sonu: Fenerbahçe - Górnik Zabrze maçı kaç kaç bitti?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 23:23
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 23:26
Fenerbahçe - Górnik Zabrze Maç Sonu: Fenerbahçe - Górnik Zabrze maçı kaç kaç bitti?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi evinde konuk etti. Maçın ardından sporseverlerin arama motorlarında yoğun bir şekilde sorguladığı "Fenerbahçe Górnik Zabrze maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?" soruları ön plana çıktı. İşte merak edilem tüm cevaplar...