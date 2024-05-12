FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2024: Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

Giriş Tarihi: 12.05.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
20:10
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 36. Haftasında Fenerbahçe, 12 Mayıs Pazar akşamı Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Kanarya'nın yenilmesi halinde Aslan'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Finale doğru adım adım ilerlerken Fenerbahçe'nin kalan maçlarda kimle karşılaşacağı sarı lacivertliler tarafından merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? İşte, 2024 Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe kalan maçları ve puan durumu...