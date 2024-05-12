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Haberler Fotohaber FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2024: Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 20:10

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2024: Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 36. Haftasında Fenerbahçe, 12 Mayıs Pazar akşamı Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Kanarya'nın yenilmesi halinde Aslan'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Finale doğru adım adım ilerlerken Fenerbahçe'nin kalan maçlarda kimle karşılaşacağı sarı lacivertliler tarafından merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? İşte, 2024 Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe kalan maçları ve puan durumu...

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2024: Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

Trendyol Süper Lig finali için geri sayım başladı. Hem şampiyonluk hem düşme yarışında kıran kırana mücadelelerin yaşandığı ligin kaderini kalan maçlar belirleyecek. Ligin 36. Haftasında bugün 10 maç oynanıyor. Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Gözler ise Fenerbahçe'nin kalan maçları ve puan durumuna çevrildi. Galatasaray lider konumdayken Fenerbahçe hemen arkasında onu takip ediyor. Peki, Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? İşte Fenerbahçe fikstürü ve 2023-2024 sezonu Süper Lig puan durumu

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2024: Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI HANGİLERİ?

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin kalan maçları detayları ve tüm bilgiler şöyle;

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FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2024: Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

FENERBAHÇE KALAN MAÇLAR (90 PUAN)

İsmail Kartal'ın yönettiği Fenerbahçe'nin ligde kalan maçları şu şekilde;

19.05.2024 | Galatasaray - Fenerbahçe

26.05.2024 | Fenerbahçe - İstanbulspor

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2024: Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 20 takım mücadele ediyor. Bu sebeple lig geçtiğimiz sezona göre daha uzun sürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) paylaştığı takvime göre, 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonu, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak 38. hafta maçlarıyla birlikte sona erecek.

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2024: Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

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