FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2024: Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

Trendyol Süper Lig finali için geri sayım başladı. Hem şampiyonluk hem düşme yarışında kıran kırana mücadelelerin yaşandığı ligin kaderini kalan maçlar belirleyecek. Ligin 36. Haftasında bugün 10 maç oynanıyor. Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Gözler ise Fenerbahçe'nin kalan maçları ve puan durumuna çevrildi. Galatasaray lider konumdayken Fenerbahçe hemen arkasında onu takip ediyor. Peki, Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? İşte Fenerbahçe fikstürü ve 2023-2024 sezonu Süper Lig puan durumu…