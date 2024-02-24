Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı takip et

Fenerbahçe ile Kasımpaşa 27. Hafta maçları kapsamında karşı karşıya geliyor. Müsabakayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı anlatım şeklinde araştırmalar yapıyor. FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI CANLI ANLATIM Süper Lig Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı takip linki ve tüm detaylar şöyle; FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? Karşılaşma 24 Şubat 2024 Cumartesi günü oynanıyor. FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? Müsabakanın santrası saat 19:00'da yapıldı. FENERBAHÇE-KASIMPAŞA İLK 11'LER FENERBAHÇE XI: Livakovic, Ferdi, Djiku, Jayden, İsmail, Krunic, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko KASIMPAŞA XI: Ali Emre, Porozo, Omeruo, Winck, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI CANLI ANLATIM Aşağıda yer alan linkle müsabakayı canlı olarak takip edebilirsiniz. https://www.sabah.com.tr/canli-skor/2024/02/24/super-lig-23-24/fenerbahce-kasimpasa-maci-42415943