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Haberler Fotohaber Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı takip et
Giriş Tarihi: 24.02.2024 19:56 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 19:57

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı takip et

Süper Lig'in 27. Haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı sahasında konuk ediyor. Müsabakayı canlı olarak takip etmek isteyenler yoğun olarak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı anlatım şeklinde araştırmaya devam ediyor. İşte maça ilişkin detaylar.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı takip et

Fenerbahçe ile Kasımpaşa 27. Hafta maçları kapsamında karşı karşıya geliyor. Müsabakayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı anlatım şeklinde araştırmalar yapıyor.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI CANLI ANLATIM

Süper Lig Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı takip linki ve tüm detaylar şöyle;

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı takip et

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 24 Şubat 2024 Cumartesi günü oynanıyor.

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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı takip et

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Müsabakanın santrası saat 19:00'da yapıldı.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı takip et

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA İLK 11'LER

FENERBAHÇE XI: Livakovic, Ferdi, Djiku, Jayden, İsmail, Krunic, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko

KASIMPAŞA XI: Ali Emre, Porozo, Omeruo, Winck, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı takip et

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI CANLI ANLATIM

Aşağıda yer alan linkle müsabakayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

https://www.sabah.com.tr/canli-skor/2024/02/24/super-lig-23-24/fenerbahce-kasimpasa-maci-42415943

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