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Haberler Fotohaber Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı tarihi ve canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 28.01.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 16:44

Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı tarihi ve canlı yayın kanalı

Süper Lig'in 23. Haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi Hakem Cihan Aydın yönetecek. Liderlik koltuğunda puan kaybına tahammüllü olmayan Fenerbahçe'de muhtemel 11 netleşmeye başladı. Peki, Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı tarihi ve canlı yayın kanalı

Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı tarihi ve canlı yayın kanalı

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Zirve yarışında Galatasaray ile kıran kırana bir mücadele sergileyen Fenerbahçe kendi sahasında hata yapmak istemiyor. Karşılaşmanın 11'i için ise İsmail Kartal'ın kararı bekleniyor. Peki, Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı tarihi ve canlı yayın kanalı

Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı tarihi ve canlı yayın kanalı

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig 23. haftada yapılacak Fenerbahçe Ankaragücü maçı 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı tarihi ve canlı yayın kanalı

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı tarihi ve canlı yayın kanalı

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic; Mert, Serdar, Djiku, Ferdi; İsmail, Krunic, Cengiz, Szymanski, Tadic; Dzeko

Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı tarihi ve canlı yayın kanalı

FENERBAHÇE HAZIR!

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

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