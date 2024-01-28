Giriş Tarihi: 28.01.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
16:44
Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı tarihi ve canlı yayın kanalı
Süper Lig'in 23. Haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi Hakem Cihan Aydın yönetecek. Liderlik koltuğunda puan kaybına tahammüllü olmayan Fenerbahçe'de muhtemel 11 netleşmeye başladı. Peki, Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı tarihi ve canlı yayın kanalı