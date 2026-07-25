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Giriş Tarihi: 25.07.2026 16:55 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 17:09

FB RÖVANŞ MAÇI İÇİN SAHADA! Gornik Zabrze-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, rövanş maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze karşısında tur biletini almayı hedefliyor. Deplasmanda oynanacak kritik mücadele öncesinde taraftarlar maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini yakından takip ediyor.

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FB RÖVANŞ MAÇI İÇİN SAHADA! Gornik Zabrze-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İlk maçta sahasında elde ettiği 1-0'lık galibiyetin ardından Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda turu geçmek için Polonya'da Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Rövanş mücadelesi öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın detaylarını yakından takip ediyor.

FB RÖVANŞ MAÇI İÇİN SAHADA! Gornik Zabrze-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Gornik Zabrze rövanş karşılaşması, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Polonya'da bulunan Stadion im. Ernesta Pohla'da yapılacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, Türkiye saatiyle 21.00'de sahaya çıkacak.

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FB RÖVANŞ MAÇI İÇİN SAHADA! Gornik Zabrze-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği heyecan dolu mücadele, naklen S Sport ekranlarından canlı ve şifreli olarak sporseverlerle buluşacak.

FB RÖVANŞ MAÇI İÇİN SAHADA! Gornik Zabrze-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE HANGİ SONUÇLARLA TURA YÜKSELİR?

İlk karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe, Polonya'daki rövanşta galibiyet ya da beraberlik elde etmesi halinde üst tura yükselecek. Gornik Zabrze'nin maçı tek farklı kazanması durumunda eşleşme uzatmalara taşınacak. Ev sahibi ekibin iki veya daha farklı galip gelmesi halinde ise Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

FB RÖVANŞ MAÇI İÇİN SAHADA! Gornik Zabrze-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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