Haberler
Fotohaber
FB RÖVANŞ MAÇI İÇİN SAHADA! Gornik Zabrze-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.07.2026 16:55
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 17:09
FB RÖVANŞ MAÇI İÇİN SAHADA! Gornik Zabrze-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, rövanş maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze karşısında tur biletini almayı hedefliyor. Deplasmanda oynanacak kritik mücadele öncesinde taraftarlar maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini yakından takip ediyor.