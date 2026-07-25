FB RÖVANŞ MAÇI İÇİN SAHADA! Gornik Zabrze-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE HANGİ SONUÇLARLA TURA YÜKSELİR?

İlk karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe, Polonya'daki rövanşta galibiyet ya da beraberlik elde etmesi halinde üst tura yükselecek. Gornik Zabrze'nin maçı tek farklı kazanması durumunda eşleşme uzatmalara taşınacak. Ev sahibi ekibin iki veya daha farklı galip gelmesi halinde ise Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.