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Giriş Tarihi: 31.07.2026 10:39

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gornik Zabrze engelini aşarak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak ilk maç öncesinde bilet satış programı da açıklandı. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi yolundaki bir sonraki sınavını Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında verecek. İki maç üzerinden oynanacak eşleşmenin ilk ayağı İstanbul'da yapılırken biletler, açıklanan takvim doğrultusunda kademeli olarak satışa sunulacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Chobani Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE VE STURM GRAZ 3. ELEME TURUNA NASIL YÜKSELDİ?

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşılaştı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda oynanan rövanştan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Toplam skorda rakibine 2-1 üstünlük kuran Fenerbahçe, adını 3. eleme turuna yazdırdı. Sturm Graz ise Hearts karşısında ilk maçı 4-0, rövanşı 2-0 kazanarak toplam 6-0'lık skorla tur atladı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE-STURM GRAZ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Eşleşmenin ikinci karşılaşması 11 Ağustos 2026 Salı günü Avusturya'da oynanacak. Mücadelenin Türkiye saatiyle 21.30'da başlaması planlanıyor. İki maç sonunda üstünlük sağlayan ekip, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI BİLET SATIŞI NE ZAMAN?

Karşılaşmanın biletleri kademeli olarak satışa sunulacak. İlk satış dönemi 31 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da kulübün belirlediği üye grupları için başlayacak. Öncelikli taraftar grupları 1 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00'dan itibaren bilet alabilecek.

Genel satış ise 2 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Biletler kulübün açıkladığı resmî çevrim içi satış kanalı ve mobil uygulama üzerinden alınabilecek. Satın alınan biletler başka bir kişiye devredilemeyecek.

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