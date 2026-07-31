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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 31.07.2026 10:39
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gornik Zabrze engelini aşarak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak ilk maç öncesinde bilet satış programı da açıklandı. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?