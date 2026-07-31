Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda! Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI BİLET SATIŞI NE ZAMAN?

Karşılaşmanın biletleri kademeli olarak satışa sunulacak. İlk satış dönemi 31 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da kulübün belirlediği üye grupları için başlayacak. Öncelikli taraftar grupları 1 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00'dan itibaren bilet alabilecek.

Genel satış ise 2 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Biletler kulübün açıkladığı resmî çevrim içi satış kanalı ve mobil uygulama üzerinden alınabilecek. Satın alınan biletler başka bir kişiye devredilemeyecek.