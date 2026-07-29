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Haberler Fotohaber Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu tarihleri
Giriş Tarihi: 29.07.2026 23:21 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 23:23

Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu tarihleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi eleyerek adını bir üst tura yazdıran Fenerbahçe, 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli taraftarlar dev mücadelenin oynanacağı tarihi, saat bilgisini ve yayın kanalını merak ediyor. Peki; Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman oynanacak?

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Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu tarihleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu Polonya virajını kayıpsız geçerek Avrupa yolculuğuna kararlılıkla devam ediyor. İkinci eleme turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Górnik Zabrze ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ilk maçtaki 1-0'lık avantajıyla tur kapısını araladı. Bu sonucun ardından temsilcimizin Devler Ligi 3. eleme turundaki rakibi, İskoç ekibi Hearts'ı eleyen Avusturya temsilcisi Sturm Graz oldu. Tüm gözler şimdi Kadıköy'de oynanacak ilk maça çevrildi.

Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu tarihleri

FENERBAHÇE TUR BİLETİNİ POLONYA'DA KAPTI: RÖVANŞTA EŞİTLİK YETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Kadıköy'de Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, deplasmandaki rövanş mücadelesinden 1-1'lik skorla ayrılarak adını 3. eleme turuna yazdırdı.

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Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu tarihleri

Zabrze Arena'da oynanan karşılaşmada temsilcimiz, 12. dakikada Talisca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ilk yarının uzatma dakikalarında Michal Sacek ile eşitliği yakalasa da ikinci yarıda skor değişmedi. İki maç sonunda elde edilen 2-1'lik toplam skor avantajı, sarı-lacivertli ekibi Şampiyonlar Ligi hayallerine bir adım daha yaklaştırdı.

Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu tarihleri

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Górnik Zabrze engelini aşan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın güçlü ekiplerinden Sturm Graz'ı konuk edecek.

İlk Maç Tarihi: 4 - 5 Ağustos 2026

İlk Maç Yeri: Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi (İstanbul)

Rövanş Maçı Tarihi: 11 Ağustos 2026

Rövanş Maçı Yeri: Merkur Arena (Graz, Avusturya)

Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu tarihleri
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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