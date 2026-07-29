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Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu tarihleri
Giriş Tarihi: 29.07.2026 23:21
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 23:23
Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu tarihleri
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi eleyerek adını bir üst tura yazdıran Fenerbahçe, 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli taraftarlar dev mücadelenin oynanacağı tarihi, saat bilgisini ve yayın kanalını merak ediyor. Peki; Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman oynanacak?