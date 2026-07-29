Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu tarihleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu Polonya virajını kayıpsız geçerek Avrupa yolculuğuna kararlılıkla devam ediyor. İkinci eleme turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Górnik Zabrze ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ilk maçtaki 1-0'lık avantajıyla tur kapısını araladı. Bu sonucun ardından temsilcimizin Devler Ligi 3. eleme turundaki rakibi, İskoç ekibi Hearts'ı eleyen Avusturya temsilcisi Sturm Graz oldu. Tüm gözler şimdi Kadıköy'de oynanacak ilk maça çevrildi.