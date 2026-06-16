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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim olacak? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 23:17
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim olacak? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi!
Fenerbahçe, sezonu ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılma hakkı elde etti. Sarı-lacivertli ekibin bu turdaki muhtemel rakipleri ve eşleşme ihtimalleri netleşmeye başlarken, Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri 17 Haziran Çarşamba günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak, kura çekimi ne zaman?