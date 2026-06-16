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Giriş Tarihi: 16.06.2026 23:17

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim olacak? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi!

Fenerbahçe, sezonu ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılma hakkı elde etti. Sarı-lacivertli ekibin bu turdaki muhtemel rakipleri ve eşleşme ihtimalleri netleşmeye başlarken, Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri 17 Haziran Çarşamba günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak, kura çekimi ne zaman?

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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi kim olacak? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi!

Avrupa arenasında mücadele etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de gözler kura çekimine çevrildi. Şampiyonlar Ligi yolculuğuna eleme aşamasından başlayacak olan sarı-lacivertliler, kura sonucunda rakibini öğrenerek yeni sezonun ilk resmi maçları için hazırlıklarını şekillendirecek. Avrupa kupalarında mücadele edecek takımların eşleşmeleri, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak çekimle belli olacak.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi kim olacak? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi!

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek.

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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi kim olacak? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi!

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİBİ KİM OLACAK?

Sarı lacivertlilerin rakibi kura çekimin ardından belli olacak. Sarı-lacivertliler, İskoçya'dan Hearts ya da Polonya'dan Gornik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi kim olacak? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi!

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki ilk maçına 21-22 Temmuz'da rövanşa ise 28-29 Temmuz'da çıkacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE

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