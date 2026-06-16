Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi kim olacak? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi!

Avrupa arenasında mücadele etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de gözler kura çekimine çevrildi. Şampiyonlar Ligi yolculuğuna eleme aşamasından başlayacak olan sarı-lacivertliler, kura sonucunda rakibini öğrenerek yeni sezonun ilk resmi maçları için hazırlıklarını şekillendirecek. Avrupa kupalarında mücadele edecek takımların eşleşmeleri, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak çekimle belli olacak.