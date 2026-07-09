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Giriş Tarihi: 09.07.2026 11:22

Filenin Efeleri maç programı belli oldu! Türkiye’nin VNL’ deki rakipleri ve maç saatleri

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci hafta maçlarının ardından gözünü yeni etaba çevirdi. Filenin Efeleri maç programı, turnuvanın üçüncü haftasında oynanacak karşılaşmalarla birlikte yeniden takip edilmeye başlandı. İşte, Filenin Efeleri maç programı…

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Filenin Efeleri maç programı belli oldu! Türkiye’nin VNL’ deki rakipleri ve maç saatleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 VNL' de üçüncü hafta karşılaşmaları için Sırbistan etabında parkeye çıkacak. Filenin Efeleri, bu etapta dört farklı rakiple karşılaşacak. VNL maç programı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından duyurulan takvime göre Belgrad'da oynanacak maçlarla devam edecek.

Filenin Efeleri maç programı belli oldu! Türkiye’nin VNL’ deki rakipleri ve maç saatleri

FİLENİN EFELERİ MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU!

Filenin Efeleri, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında 15-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Belgrad, Sırbistan etabında mücadele edecek. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı takvime göre milliler, bu hafta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşı karşıya gelecek.

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Filenin Efeleri maç programı belli oldu! Türkiye’nin VNL’ deki rakipleri ve maç saatleri

FİLENİN EFELERİ 3. HAFTA MAÇLARI

  • 15 Temmuz 2026

21.00 Sırbistan-Türkiye

  • 17 Temmuz 2026

17.30 Türkiye-Ukrayna

  • 18 Temmuz 2026

17.30 Türkiye-Slovenya

  • 19 Temmuz 2026

14.00 Türkiye-İran

TVF'nin yayımladığı maç takviminde Filenin Efeleri'nin üçüncü hafta programı bu şekilde yer aldı.

Filenin Efeleri maç programı belli oldu! Türkiye’nin VNL’ deki rakipleri ve maç saatleri

MİLLİLER İKİNCİ HAFTADA NELER YAŞADI?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL ikinci haftasındaki son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, ikinci haftayı dört maçta üç galibiyetle tamamlarken turnuvadaki toplam galibiyet sayısını beşe çıkardı.

Filenin Efeleri maç programı belli oldu! Türkiye’nin VNL’ deki rakipleri ve maç saatleri

FİLENİN EFELERİ VNL'DE NASIL FİNALE KALACAK?

2026 Voleybol Milletler Ligi'nde 18 takım mücadele ediyor. Üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde oynama hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 29 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.

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