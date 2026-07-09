Haberler
Fotohaber
Filenin Efeleri maç programı belli oldu! Türkiye’nin VNL’ deki rakipleri ve maç saatleri
Giriş Tarihi: 09.07.2026 11:22
Filenin Efeleri maç programı belli oldu! Türkiye’nin VNL’ deki rakipleri ve maç saatleri
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci hafta maçlarının ardından gözünü yeni etaba çevirdi. Filenin Efeleri maç programı, turnuvanın üçüncü haftasında oynanacak karşılaşmalarla birlikte yeniden takip edilmeye başlandı. İşte, Filenin Efeleri maç programı…