Filenin Efeleri maç programı belli oldu! Türkiye’nin VNL’ deki rakipleri ve maç saatleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 VNL' de üçüncü hafta karşılaşmaları için Sırbistan etabında parkeye çıkacak. Filenin Efeleri, bu etapta dört farklı rakiple karşılaşacak. VNL maç programı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından duyurulan takvime göre Belgrad'da oynanacak maçlarla devam edecek.