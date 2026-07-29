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Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:20

Filenin Efeleri Maçı Canı İzle Linki: Türkiye - Slovenya voleybol maçı canlı izle

2026 FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi (VNL) finallerinde A Millî Erkek Voleybol Takımımız, Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Voleybolseverler ve millilerimizi desteklemek isteyen taraftarlar, dev karşılaşmayı canlı izlemek için yayın bilgilerini yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte Filenin Efeleri maçı canlı izle ekranı...

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Filenin Efeleri Maçı Canı İzle Linki: Türkiye - Slovenya voleybol maçı canlı izle

A Milli Erkek Voleybol Takımımızın parkeye çıktığı heyecan dolu karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen voleybol tutkunları ekran başına kilitlendi. Uluslararası arenada Türkiye'yi gururla temsil eden millilerimizin kritik mücadelesi, ekran başındaki sporseverler tarafından adım adım izlenecek. Böylece Filenin Efeleri maçı canlı izle ekranı ön plana çıktı.

Filenin Efeleri Maçı Canı İzle Linki: Türkiye - Slovenya voleybol maçı canlı izle

FİLENİN EFELERİ MAÇI CANLI İZLE

Milli heyecan her zaman olduğu gibi naklen ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak. Türkiye - Slovenya Voleybol Maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

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Filenin Efeleri Maçı Canı İzle Linki: Türkiye - Slovenya voleybol maçı canlı izle

TÜRKİYE - SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Erkekler Final Etabı heyecanı çeyrek final karşılaşmalarıyla başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, çeyrek final mücadelesinde 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak.

Filenin Efeleri Maçı Canı İzle Linki: Türkiye - Slovenya voleybol maçı canlı izle

VNL ERKEKLER FİNAL ETABI NEREDE OYNANIYOR?

2026 VNL Erkekler Final Etabı organizasyonuna bu yıl Çin ev sahipliği yapıyor. Tüm çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları Çin'in Ningbo kentinde yer alan ünlü Beilun Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Filenin Efeleri, Slovenya'yı elemesi halinde yarı finalde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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