Filenin Efeleri Sırbistan karşısında! Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VNL'de oynadığı sekiz karşılaşmada beş galibiyet alan Türkiye, üçüncü ve son haftaya Sırbistan karşılaşmasıyla başlayacak. Ay-yıldızlılar, Belgrad'da dört maça çıkarken elde edilecek sonuçlar final etabına katılacak takımların belirlenmesinde etkili olacak.