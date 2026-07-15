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Filenin Efeleri Sırbistan karşısında! Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.07.2026 16:37
Filenin Efeleri Sırbistan karşısında! Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk karşılaşmasında ev sahibi Sırbistan ile mücadele edecek. Belgrad etabına başlayacak Filenin Efeleri'nin maç saati, yayın kanalı ve haftanın karşılaşma programı belli oldu. Peki, Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maç yayın bilgisi...