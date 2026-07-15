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Giriş Tarihi: 15.07.2026 16:37

Filenin Efeleri Sırbistan karşısında! Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk karşılaşmasında ev sahibi Sırbistan ile mücadele edecek. Belgrad etabına başlayacak Filenin Efeleri'nin maç saati, yayın kanalı ve haftanın karşılaşma programı belli oldu. Peki, Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maç yayın bilgisi...

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Filenin Efeleri Sırbistan karşısında! Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VNL'de oynadığı sekiz karşılaşmada beş galibiyet alan Türkiye, üçüncü ve son haftaya Sırbistan karşılaşmasıyla başlayacak. Ay-yıldızlılar, Belgrad'da dört maça çıkarken elde edilecek sonuçlar final etabına katılacak takımların belirlenmesinde etkili olacak.

Filenin Efeleri Sırbistan karşısında! Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sırbistan-Türkiye Voleybol Milletler Ligi karşılaşması 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Belgrade Arena'da oynanacak.

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Filenin Efeleri Sırbistan karşısında! Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri'nin Sırbistan ile oynayacağı mücadele TRT Spor Yıldız ve S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

Filenin Efeleri Sırbistan karşısında! Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN EFELERİ'NİN SIRBİSTAN ETABI KADROSU

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan üçüncü hafta kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

  • Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan
  • Pasör çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
  • Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija
  • Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic, Ertuğrul Gazi Metin
  • Liberolar: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın
Filenin Efeleri Sırbistan karşısında! Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN EFELERİ VNL 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Türkiye, Belgrad etabında dört karşılaşmaya çıkacak. Millilerin maç takvimi şöyle:

  • 15 Temmuz 2026 Çarşamba

21.00 | Sırbistan-Türkiye

  • 17 Temmuz 2026 Cuma

17.30 | Türkiye-Ukrayna

  • 18 Temmuz 2026 Cumartesi

17.30 | Türkiye-Slovenya

  • 19 Temmuz 2026 Pazar

14.00 | Türkiye-İran

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