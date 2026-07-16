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Filenin Efeleri VNL 3. hafta güncel puan tablosu: Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:18
Filenin Efeleri VNL 3. hafta güncel puan tablosu: Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta?
Filenin Efeleri, Voleybol Milletler Ligi'nin son haftasına ev sahibi Sırbistan karşısında aldığı net galibiyetle başladı. Final bileti hedefleyen milliler, Belgrad etabında üç kritik karşılaşmaya daha çıkacak. Peki, Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, VNL 3. hafta güncel puan durumu…