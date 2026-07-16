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Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:18

Filenin Efeleri VNL 3. hafta güncel puan tablosu: Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Efeleri, Voleybol Milletler Ligi'nin son haftasına ev sahibi Sırbistan karşısında aldığı net galibiyetle başladı. Final bileti hedefleyen milliler, Belgrad etabında üç kritik karşılaşmaya daha çıkacak. Peki, Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, VNL 3. hafta güncel puan durumu…

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Filenin Efeleri VNL 3. hafta güncel puan tablosu: Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'in üçüncü haftasında Belgrad'da oynadığı karşılaşmalarla final etabı yarışını sürdürüyor Sırbistan'ı set vermeden geçen Filenin Efeleri, altıncı galibiyetine ulaşarak final yarışındaki yerini güçlendirdi. Millilerin sıradaki rakibi Ukrayna olurken maç programı ve güncel puan durumu da yeniden şekillendi.

Filenin Efeleri VNL 3. hafta güncel puan tablosu: Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE-UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Efeleri, VNL 3. haftasındaki ikinci maçında 17 Temmuz 2026 Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak. Belgrad Arena'da oynanacak Türkiye-Ukrayna maçı saat 17.30'da başlayacak.

Final etabına yükselme mücadelesini sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak.

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Filenin Efeleri VNL 3. hafta güncel puan tablosu: Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta?

FİLENİN EFELERİ-SIRBİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Filenin Efeleri, VNL'in üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Belgrad Arena'da oynanan karşılaşmanın setleri 25-23, 25-19 ve 25-18 sonuçlandı. Mücadelenin ardından milliler puanını 17'ye yükseltti.

Filenin Efeleri VNL 3. hafta güncel puan tablosu: Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta?

FİLENİN EFELERİ VNL 3. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

Sırbistan karşısında aldığı galibiyetin ardından Filenin Efeleri, 9 maç sonunda topladığı 17 puanla altıncı sıraya yükseldi.

VNL 2026 erkekler güncel puan sıralaması şöyle:

  1. Japonya: 22 puan
  2. ABD: 22 puan
  3. Polonya: 20 puan
  4. Slovenya:17 puan
  5. Ukrayna: 19 puan
  6. Türkiye: 17 puan
  7. Brezilya: 16 puan
  8. İtalya: 17 puan
  9. Bulgaristan: 14 puan
  10. Almanya: 12 puan
  11. Sırbistan: 12 puan
  12. Fransa: 10 puan
  13. Arjantin: 9 puan
  14. Belçika: 9 puan
  15. İran: 9 puan
  16. Kanada: 9 puan
  17. Küba: 5 puan
  18. Çin: 4 puan
Filenin Efeleri VNL 3. hafta güncel puan tablosu: Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta?

VNL 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

Filenin Efeleri'nin Belgrad etabındaki maç programı şöyle:

  • 15 Temmuz 2026 Çarşamba

Sırbistan 0-3 Türkiye

  • 17 Temmuz 2026 Cuma

17.30 | Türkiye-Ukrayna
Yayın: TRT Spor ve S Sport

  • 18 Temmuz 2026 Cumartesi

17.30 | Türkiye-Slovenya
Yayın: TRT Spor ve S Sport

  • 19 Temmuz 2026 Pazar

14.00 | Türkiye-İran
Yayın: TRT Spor ve S Sport

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